Transitarte 2023: El día en que un policía y un estudiante de Pavas debutaron como modelos

Para María del Mar Siles, la clara pero lluviosa noche del 16 de marzo quedará en sus memoria para siempre. La mujer, de 28 años, se convirtió en modelo y con un vestido de piel vegana ceñido al cuerpo fue una de las estrellas de la pasarela que Toribio&Donato presentaron en el Parque Central, en San José, para dar inicio a la edición número 16 del festival Transitarte.

Sus cabellos son largos, la piel de su rostro está maquillada y su figura se luce. Usualmente, eso sí, su apariencia no es la de esta singular velada. María del Mar trabaja como policía municipal y nunca le pasó por la cabeza modelar. Pero la vida está llena de sorpresas y también de retos. Un día de enero, ella acudió como funcionaria “a cuidar” uno de los castings que los diseñadores Toribio y Donato realizaron en diferentes sitios de San José en busca de modelos.

María del Mar Siles, quien trabaja como policía municipal, debutó como modelo en la pasarela de Toribio y Donato, que se enmarcó en los eventos de Transitarte. (Rafael Pacheco Granados)

María del Mar solamente llegó a trabajar y después de su labor le propusieron hacer el casting. Ella aceptó y el diseñador Óscar Toribio rememoró lo divertido que fue ver a la joven literalmente desarmarse (para su labor lleva muchos implementos encima) y desfilar. Desde el primer momento los diseñadores quedaron fascinados y, días después, llamaron a la policía para avisarle que había sido seleccionada.

Este 16 de marzo desfiló luciendo un atuendo que representa su piel - sin uniforme ni armas-. Además. casualmente, caminó la pasarela el día que celebra tres años de ser policía. Quién lo diría.

“Yo estaba cuidando el evento en Sagrada Familia y cuando ya terminó una compañera de la sección de cultura me invitó a participar, fui, pero entré por vacilón, pero terminé escogida. Esto nunca me pasó por la mente pero es una experiencia bonita por ser totalmente nueva, fuera de mis labores cotidianas”, comentó María del Mar.

“Siempre admiré a los modelos, pero no me imaginé hacerlo yo. Hoy me transformaron, igualmente me siento ruda pero femenina”, agregó.

Toribio y Donato presentaron una pasarela vibrante y muy diferente a lo que siempre han mostrado. Ellos, de negro al centro, incluyeron modelos que reclutaron en diferentes barrios de San José. (Rafael Pacheco Granados)

***

El Parque Central, en San José centro, es conocido por la presencia de las palomas, el olor a orina y el bullicio de las personas vendedoras que ofrecen a todo pulmón sus productos...sin embargo, esta noche regalaba sensaciones muy diferentes. Este 16 de marzo regresó el Festival de Verano Transitarte. Tras tres años de ausencia, el evento organizado por la municipalidad de San José volvió a realizarse y dio apertura, de manera magistral, a cuatro días de cercanía con la cultura y el arte.

La pasarela, que podía ser vista por todas las personas que quisieran, fue el opening del festival. En ella, Toribio&Donato presentaron una colección de más de 40 diseños que estuvo cargada de significados.

Para empezar, 36 de los 44 modelos que desfilaron fueron reclutados en los castings realizados en el Parque Central, Sagrada Familia, Pavas y San Francisco de Dos Ríos, los ocho restantes provenían de agencias. Este fue un desfile democrático, por la posibilidad que dio a los transeúntes de verlo si querían e inclusivo por la diversidad de bellezas, tallas, colores de piel, estaturas y edades que modelaron los diseños.

“Venimos a celebrar el diseño, la apertura de los espacios públicos, el arte, la diversidad y a San José”, comentó Óscar Toribio.

Además, la colección se presentó en el marco de los 200 años que San José cumple como capital de Costa Rica.

Esta muestra, sin duda, fue diferente a lo que siempre han mostrado los creadores, quienes han estado en escenarios de la talla de Nueva York Fashion Week. Esta vez, las organzas de sus diseños acariciaban los adoquines del Parque Central y eso se vio bien.

La propuesta de los costarricenses lleva el nombre de Cielo abierto. “Cada vez que vemos el cielo no hay límites de fronteras, nos permite soñar y los sueños son gratis. Ese regalo lo traemos aquí”, dijo Toribio.

Las piezas fueron confeccionadas con cueros de cactus, seda, mezclilla reciclada, entre otros insumos sostenibles. La estética de la marca se mantuvo pero sí hubo novedades evidentes, empezando por la propuesta tan colorida y el singular estampado, realizado con los retazos que sobran durante la confección.

“Venimos con una silueta marcada y un patronaje desarrollado en cada una de las prendas. Algo muy importante es que en esta colección, por primera vez, estamos involucrando detalles de sastrería con la línea urbana que la marca mantiene”, explicó Donato Morales.

Anthony García, de 15 años, cumplió su sueño de modelar. Él fue reclutado en el casting de Pavas. (Rafael Pacheco Granados)

Grandes emociones

Minutos antes de las 6 p. m., el alcalde de San José, Johnny Araya, dio apertura al Transitarte y recordó las 500 actividades culturales y gratuitas que podrán disfrutarse durante el fin de semana. Las campanadas de la Catedral Metropolitana se le interpusieron, sin embargo, él continuó con su mensaje. Poco después, la percusionista Carmen Alfaro empezó con música en vivo y fue así como empezó la pasarela.

En los alrededores del parque había decenas de personas, quienes no se espantaron ni siquiera por la insistente llovizna.

Una de esas personas era Ana Venegas, quien llegó desde Ipís de Guadalupe con gran entusiasmo para ver a su nieta Britanny Sánchez, de 19 años, debutar en la pasarela. Ella logró ubicarse de primera en las barandas y no le resultó incómodo tener que ver el evento de pie. Estaba feliz y orgullosa, además de emocionada por asistir a su primer desfile de modas.

La música de la percusionista tomaba cada vez más fuerza y empezaron a aparecer los modelos, quienes completaron un recorrido alrededor del kiosko del Parque Central. En el salón que está debajo de la edificación, se terminaban de preparar los demás participantes de la pasarela. De vez en cuando una paloma aparecía agitando las alas.

Uno de los primeros en aparecer en escena fue Anthony García, quien con 15 años modeló por primera vez. Los encargados legales del adolescente firmaron una autorización para que él modelara y para que brindara entrevistas.

Mariana Hernández, de Sagrada Familia, representó la belleza con curvas. Ella empezó trabajando en una bananera y hoy es ingeniera industrial. Siempre soñó con modelar y la noche del 16 de marzo tuvo la oportunidad. (Rafael Pacheco Granados)

El vecino de Pavas conversó brevemente con La Nación de este sueño, que además lo sorprendió, pues el estudiante de noveno año protagoniza la contraportada de la revista en la que se habla de la colección y viene la programación de Transitarte.

“Hice el casting en el Parque Central. Nunca había tenido la experiencia de modelar, pero cuando vi en Facebook que harían este casting, vine. Siempre quise hacerlo, me gusta la moda y combinar los colores, si ven mi Instagram ahí se ve mi estilo”, comentó el estudiante, quien agregó que ser seleccionado lo hizo sentirse muy bien consigo mismo.

***

Tras una hora de desfile, los modelos regresaron al salón subterráneo y allí se cambiaron con celeridad. Este 17 de marzo, María del Mar volverá a ser policía y Anthony estudiante, sin embargo, en sus memorias permanecerá el día que modelaron para una de las marcas más reconocidas de Costa Rica.

Cuando la llovizna empezó a cesar, los espectadores y curiosos empezaron a dispersarse y el Parque Central se iba viendo vacío, sin embargo, en la memoria de muchos quedará el día que asistieron a una pasarela a cielo abierto.

Ana Venegas, de cabello rizado, fue una de las personas que llegó a disfrutar del desfile. (Rafael Pacheco Granados)

Decenas de personas se acercaron a presenciar el desfile que dio inicio a Transitarte, festival que acerca a a las personas con la cultura. (Rafael Pacheco Granados)

44 modelos fueron protagonistas en la pasarela inclusiva y diversa de Toribio y Donato. En la imagen, los protagonistas aparecen en los 'backstage'. (Rafael Pacheco Granados)