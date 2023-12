The Trunk Show, la plataforma de moda tica, tendrá edición navideña con 16 firmas de diseño

16 firmas de diseño costarricense e internacional se unirán en la edición navideña de The Trunk Show, plataforma de moda que abrirá sus puertas del 15 al 17 de diciembre, en el hotel Real Intercontinental.

Esta es la segunda entrega de The Trunk Show, la primera se realizó a mediados de año y consiguió sorprender a sus fundadoras, las diseñadoras costarricenses Nicole Madriz, Carolina Orduz y Paola Lizano, por el interés mostrado por los costarricenses en el diseño.

Convenientemente la nueva entrega -cuyo horario será de 10:30 a. m. a 8:30 p. m.-, promete la opción de comprar regalos únicos, además de adquirir conocimientos sobre la materia gratis.

“Este proyecto surgió por la necesidad de entender lo que busca un consumidor cada vez más informado e interesado en el diseño local, pero también como mecanismo para incentivar e impulsar la estructura de negocio, de las firmas invitadas” comentó la diseñadora Nicole Madriz, quien es una de las fundadoras.

Nerea, Selfmade y ETN Design serán tres de las marcas nacionales disponibles en The Trunk Show. Foto: The Trunk Show para LN

Carolina Orduz, otra de las fundadoras, destacó que las firmas participantes fueron elegidas tras una minuciosa curaduría.

“Para la selección tomamos en cuenta un ADN claro, la propuesta y la capacidad de internacionalización”, dijo Orduz, directora creativa de ETN Design.

En The Trunk Show podrán encontrarse piezas de Paola Lizano, ETN Design, Selfmade, Vélez, Bahue, Eme & Jota, Sulara y Kukara.

Adicionalmente podrán adquirirse productos de Vyshiauskas, Albedrio, Espuma de Mar, Nerea, María Dolores, Gal vs Buck, Maktub y Dayana Kaver.

Conocimiento gratuito

En esta edición de The Trunk Show, las personas interesadas podrán acceder a talleres y charlas gratuitos, los cuales se ofrecen con la intención de democratizar el conocimiento.

Paola Lizano y Carolina Orduz regalarán una tarde “llena de looks e ideas” a través de la charla How to style. La actividad se realizará el sábado 16 a las 3:30 p.m.

Por su parte, Nicole Madriz compartirá detalles alrededor de teñir prendas con flores, una de las técnicas sostenibles y que son emblema de su firma Selfmade. El taller se llevará a cabo el 17 de diciembre, a las 4:30 p. m.

“Queremos generar una experiencia 360 para el consumidor, en donde el espacio de compras y entretenimiento tenga un valor agregado. Es muy importante para nosotras que The Trunk Show sirva como plataforma de negocios y también de conocimiento”, destacó Paola Lizano, fundadora de su marca homónima.

Ambos talleres se realizarán en el salón Laureles III. Mientras que la exhibición y venta de piezas de The Trunk Show tendrá lugar en los salones Cedros.

“Para nosotros, como hotel, es un placer ser parte y abrir nuestras puertas a esta talentosa plataforma. El mismo se alinea de forma perfecta a nuestra visión de The Place To Be y auguramos éxito al mismo”, dijo Ricardo Menéndez, gerente general del Real Intercontinental.

Si desea más detalles, puede visitar la página de Instagram @thetrunkshow.thetrunkshow.