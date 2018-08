💔 Gracias Dani por ser ejemplo de lo que es vivir. Will forever miss the my dear friend who made this dress & took this pic. Sin duda eras la persona creativa más talentosa que he conocido. Pintura, arte, diseño, tus manos estaban bendecidas, tu corazón abierto al igual que tu mente, tu risa contagiosa, tu taller un pedazo de cielo. La manera en que perdonabas, entendías, la compasión que tenías, el amor por tu trabajo, tu pareja, tu familia… Pocas personas he conocido que hayan sido tan sumamente felices y satisfechas con su vida. Me decías que tenías todo lo que querías y no necesitabas más. Gracias por tantas risas, por aquel día con mi familia que vos y Mau nos hicieron vivir uno de los Domingos más graciosos de mi vida. Gracias por mis vestidos, por creer en mi y en mi trabajo, por hacerme sentir como una princesa, por crear prendas que hicieron a tantas mujeres sentirse mejor que nunca. Gracias por mostrar tu rostro y salir a defender los derechos y la igualdad. Tu don hizo a tantas personas felices y fue protagonista de muchos de los días más importantes en la vida de las personas. Casarme nunca ha sido prioridad, pero lo que sí sabía era que si un día lo hacía, @daniel_moreira_r iba a hacer mi vestido y lo íbamos a mantener secreto hasta el día de mi boda. ¡Ya lo teníamos hablado! ¡Cómo te me fuiste antes de tiempo! Mau y vos eran puro ejemplo de amor, apoyo y felicidad. La pareja más “power couple”, la meta del amor y la alegría que muchos nunca llegan a vivir. Gracias por tantas pero tantas risas, ollas de carne, inspiración , amistad, nunca te voy a olvidar amigo. Mi corazón está triste porque me faltó vivir más momentos con vos, pero está feliz porque lo que me enseñaste en estos añitos, me quedará por lo que me quede de vida y sé que le quedará también a todos a quienes les tocaste el corazón. Mi más sentido pésame a Mau, la familia de Dani, sus amigos y familiares. Que sepan que Dani era único y su vida sumamente significativa. Es una pérdida gigante para la industria de la moda en #CostaRica, para mí el Diseñador más increíble que hemos tenido!! 👼🏼 #RIPDanielMoreira #DanielMoreira

