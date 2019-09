“El concepto es inclusivo y con mensaje. Empecé a los 19 años vendiendo chanclitas. Me ponía chanclas lindas que yo hacía y a la gente le encantaban, yo vivía en la costa y cuando llegué a Medellín me vestía igual y me decían: ‘qué lindas chanclas y yo decía: a la orden, yo te las vendo’. Siempre he sido interesada en los negocios, vi una oportunidad, tuve 80 vendedoras en las universidades de Medellín y Bogotá. Luego no daba a basto y tuve que abrir la primera tienda de 12 metros cuadrados. De eso han pasado 13 años”, contó.