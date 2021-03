“Hemos vivido muchos retos juntas. Siempre hemos estado la una para la otra. Esta situación dictó más de mí. Yo tenía la libertad de poder ser esa persona para Nicole. No tenía un trabajo porque me mudé. Dios me posicionó en el momento correcto para poder estar para Nicole en forma amplia. Me quedaba por semanas, ayudándola con sus necesidades y con mi sobrina. Sé que ella haría lo mismo por mí. Fue muy lógico: simplemente quise estar ahí para ella. Es duro pasar por un proceso así y más durante la pandemia. Hay diferentes limitaciones sanitarias en Estados Unidos y las amigas no podían viajar a verla y había que tener diferentes cuidados. No podíamos exponerla a ella al covid, para una persona con sistema inmune como lo tenía ella se complica más.