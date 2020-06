“Sepan que agradezco todo el apoyo, me da una gran pena no poder contestar mensajes tan sentidos que me envían pero yo sé que la gente entiende que lógicamente mi prioridad ahorita está en apoyar a Nicole junto con toda la familia, de manera que en lo que a mí respecta, no quiero manifestarme más al respecto, estaré concentrada en las prioridades absolutas y no tengo nada más que agregar, siempre he sido abierta a la prensa pero todos entenderán que esto que está ocurriendo es un viaje interior familiar, el que solo podemos transitar unidos y enfocados en esta batalla, en la que tenemos cifradas grandes esperanzas, siempre de la mano de la voluntad de Dios”, puntualizó Díaz, quien se preparaba para viajar a Houston este lunes 22 de junio a primera hora para acompañar a Nicole y, por supuesto, para solazarse en el amor y la ternura de su nietita Ellie.