“Fue sorprendente ver a la Televisión Española en acción. Todo lo tenían medido desde antes. Yo siempre los sigo y siempre me preguntaba cuándo vendrían a Costa Rica, así que en el momento en que me llamaron no lo dudé. Tenía un viaje planeado y lo cancelé porque yo quería mostrarles mi país”, rememoró la también empresaria.