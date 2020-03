“Yo empecé como salonero y cuando se fue el barman, el dueño me puso en su lugar y me gustó mucho, por lo que me fui a capacitar a San José y a competir a nivel nacional. Luego se fue el chef y yo les dije que yo podía hacerlo porque tenía experiencia montando la producción, pero no cocinaba y así los sorprendí”, contó el guanacasteco.