–Antes de empezar la maestría (en diseño en Reino Unido) yo leí en un artículo que más del 80% de las mujeres no son felices con su imagen corporal. Entonces sabía que quería hacer algo que mejorara la imagen corporal de las mujeres. Me di cuenta de que mi baja autoestima e imagen corporal estaban relacionadas con mis deformaciones, entonces me metí de lleno a investigar la psicología detrás de las diferencias visuales como labio leporino, quemaduras y enfermedades de piel. El día que cambió todo para mí fue cuando la directora del centro de quemaduras del hospital Chelsea and Westminster me dijo que sus pacientes no habían vuelto a disfrutar de la piscina o del mar debido a su cambio de apariencia. A partir de ahí, empecé a trabajar con mujeres que tienen quemaduras, parálisis facial y otros tipos de deformaciones para crear piezas únicas que contaran su historia como una manera de disminuir el estigma de verse diferente. Para una de ellas le diseñe un vestido de baño que aunque cubría sus cicatrices, contaba su historia de cómo se había quemado a través de un texto que venía impreso en la pieza. Dado a nuestra colaboración, ella volvió a la piscina con su hijo de 8 años. En ese momento, me di cuenta que podía hacer una diferencia en este mundo.