“Empecé con tallas XL, 2XL y 3XL. Ritha Clarke (modelo talla plus) es mi musa. Ella me ayudó a llevar los diseños a otro nivel. A romper estereotipos que dicen que por ser curvy no puedo usar diseños grandes, etcétera. Decidí hacer todo lo que se suponía que no se podía hacer: usamos franjas, lunares grandes. La idea no es verte más delgada, es sentirte bien con lo que andas.