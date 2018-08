“Mi propuesta es vanguardista. No es nada tradicional, es otro concepto. Siento que las mujeres estamos evolucionando en Costa Rica con esto de la ola del feminismo. Estamos encontrándonos otra vez. Siento que en unos años mi marca puede crecer bastante. El nicho de novias es al que quiero llegar. Realmente me gusta. También es como que no sale trabajo siempre porque la gente no se casa constantemente”, dice.