Chloe Cherry y su cambio de vida: de actriz porno a estrella de ‘Euphoria’ y connotada modelo

La misteriosa chica que vive con Fezco y Ashtray en la icónica serie Euphoria es, tal vez, uno de los personajes con mayor estilo y cultura de la moda en los últimos tiempos de la tevé.

La que dio vida a la enigmática Faye en la producción de HBO se llama Chloe Cherry, una modelo y actriz estadounidense que se posiciona como una de las mejores representantes de la tendencia Y2K (moda de los años 2000).

Si bien su popularidad se aceleró tras ser incluida en el elenco de la serie a comienzos del 2022, su nombre ha vuelto a viralizarse tras participar este 10 de enero en el podcast High Low de Emily Ratajtowski, donde reveló detalles íntimos sobre su vida, la fama y, especialmente, el sexo pues ella fue actriz porno antes de saltar a Hollywood, tras ser fichada directamente por el productor Sam Levinson.

A diferencia de sus compañeras de reparto en la serie, como Zendaya, quien acumula roles como embajadora de marcas de lujo e incluso ha tenido sus propias colaboraciones como diseñadora; o la actriz Hunter Schafer, quien ha modelado para exclusivas marcas como Dior y Miu Miu desde adolescente, Chloe Cherry no había trabajado en la industria de la moda hasta su aparición en Euphoria.

Ella, más bien, se había dedicado a la industria del cine para adultos desde hacía varios años. Ella ha grabado cientos de películas porno, inclusive había hecho una parodia de la relación entre los personajes de Rue y Jules cuando salió la primera temporada de la serie, en el 2019.

Sin embargo, la llegada de Chloe a Euphoria ha lanzado su carrera en el mundo de la moda. En la serie ella brilló con looks memorables, habitualmente vestida con crop tops de colores vibrantes y estampados pop, minifaldas tableadas y shorts deportivos que la han hecho todo un ícono de la línea de moda estética de los 2000.

Tras su aparición no solo se ha convertido en embajadora de varias firmas, sino que también ha debutado como modelos en recientes pasarelas.

Hasta el momento, la modelo de 25 años ha desfilado en numerosas pasarelas y fashion shows de diseñador a nivel internacional como GCDS, Blumarine y LaQuan Smith sobre las pasarelas de Milán y Nueva York. Además, estuvo en la Semana de la Moda en Londres, donde lució vibrantes y espectaculares looks que desprendían una fuerte tendencia dosmilera.

Su gran desempeño como modelo incluso logró que la ficharan para ser parte de la agencia Anti-Agency.

En conversación con la celebridad Emily Ratajtowski, quien ha sorprendido con el podcast High Low (donde han participado otras estrellas como Mia Khalifa, Julia Fox y Alex Cooper), compartió sus impresiones sobre su carrera.

Cherry dijo que ha tenido una experiencia tremendamente positiva mientras trabajaba en el porno. “Es un gran lugar, y si eres mayor de edad y has visto pornografía antes, creo que es un trabajo genial y divertido”, le dijo a Ratajkowski. “Realmente no entiendo qué tiene de malo el trabajo sexual. Para mí, cuando la gente habla mal de esto, me parece que lo hace porque la gente odia a las mujeres”.

La estrella de Euphoria reveló que lo que ganó en un año haciendo películas para adultos, lo ganó en un día en Hollywood. “Este año me ha volado el cerebro: la cantidad que pagan las cosas”, dijo.

Además, Cherry dijo que sintió que su tiempo en la pornografía fue mucho mejor que, por ejemplo, cuando trabajó como mesera de cócteles.

“Tu objetivo cuando hacés pornografía es simplemente hacer que alguien se corra”, explicó. “Solo es estar al servicio de una persona y prefiero eso a servir a 500 personas en una sola noche”.

Sin embargo, Cherry dijo que decidió terminar su carrera en el cine para adultos porque no quería verse “vieja” para los estándares que existen en la industria XXX.

“Solo puedes hacerlo durante cierto tiempo de tu vida. Pienso que es bueno detenerme ahora al saber que tengo otras cosas por delante”, finalizó.