“Justo estos procesos me inspiran a resaltar la labor de quienes los crean y las historias que se generan en torno a ellos. Los mosaicos que dan vida a mis estampados son intervenidos buscando no desmerecer su estética si no más bien resaltarla y fusionarla con el colorido propio de nuestro entorno tropical llevándolos finalmente a piezas ultra femeninas idóneas para ser utilizadas por mujeres que gustan verse originales, coloridas y muy chic”, enfatizó la artista.