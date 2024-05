Hernán Morales está internado en el hospital: “No dije nada para no hacer mucha bulla”

Hernán Morales levantó rumores y preocupación por su ausencia de casi un mes en las transmisiones de fútbol de la Primera División de Costa Rica. El comentarista deportivo confirmó a La Nación que esto se debe a que está internado en el hospital Rafael Ángel Calderón Guardia, recibiendo tratamiento por una infección bacteriana en su pierna izquierda.

El exjugador ingresó al Calderón Guardia desde el pasado 30 de abril. Allí, los médicos le aplicaron un lavado quirúrgico y mantienen controlada la infección con un tratamiento antibiótico. Afirma que tenía esperanza de recibir el alta médica para los juegos de semifinales, pero su estadía se extenderá hasta que su afectación infecciosa esté eliminada por completo.

“Yo no estoy en la cama sin poder caminar, hablar o cosas así. Yo me baño y como solo, puedo hacer prácticamente de todo, solamente es la prevención de no andar en la calle, pues eso pueda afectar o tener un retroceso en la infección”, comentó.

El comunicador de 72 años llamó a la calma y aseguró que su estado de salud es bueno, pero que debe continuar en el centro médico para finalizar su atención clínica. Según comentó, no hizo pública la noticia “para no hacer mucha bulla”.

“Yo estuve de perfil bajito ahí, para no preocupar a la gente más de la cuenta. Es algo de cuidado, pero no es nada así de preocupación intensa que la gente diga: ‘Uh, este mae se va a palmar‘. O por lo menos, no sé, creo que no (risas)”, explicó con serenidad y humor Morales.

El exdelantero del Deportivo Saprissa tiene un implante de cadera desde el 2006. De acuerdo con él, estos dispositivos tienen una vida útil de entre 15 y 20 años, lo cual levantó la preocupación de que la infección se estuviera gestando en esa zona.

No obstante, para tranquilidad de él y su familia, los doctores determinaron que esta situación no era así, sino que más bien la afección se encontraba en la parte inferior de su muslo y estaba ascendiendo. Actualmente, no tiene una fecha exacta para su salida, pero espera que sea pronto, para no perderse las transmisiones del deporte que tanto le apasiona.