Pelé falleció: Hernán Morales arrepentido por no tomarse foto con O’Rey

Hernán Morales recuerda con nostalgia el 18 de febrero de 1972. En aquella fecha, el hoy comentarista deportivo era jugador del Saprissa y enfrentó al Santos de Pelé.

Hoy Morales es claro en enfatizar: “Yo ese día fui como tonto, no entiendo cómo no me hice una foto con el Rey”.

Morales detalló que en esa ocasión él estuvo en el banquillo y que pudo compartir muy poco con Pelé; sin embargo, sí recuerda que el brasileño tenía una gran actitud con los futbolistas costarricenses.

“Yo recuerdo que había mucha emoción y expectativa, porque venía Pelé y era un referente mundial. Yo estaba muy emocionado, pero yo soy muy tímido, yo vi una foto de Carlos Solano y otra de Yuba Paniagua con él, yo ni acaté ni nada de buscarlo para tomarme una foto, que mae más tonto soy, cómo no aproveché”, aseguró.

Pelé, eterno rey del fútbol Pelé se coronó 'rey' del fútbol gracias a un estilo único, a sus más de 1.200 goles

Morales expresó que cuando Pelé vino, ya estaba en una fase avanzada de su carrera, pero aún así siempre era un espectáculo verlo en el terreno de juego.

“En ese tiempo ya él estaba un poco más avanzado, pero siempre imponía mucho respeto, yo de los compañeros siempre vi que había una admiración por jugar en contra de un jugador de esa jerarquía. Yo estaba muy nervioso, pero en ese tiempo me tocó jugar un ratito apenas”, dijo.

Hernán contó que contrario a lo que se vivió con Lionel Messi, cuando vino con Argentina a jugar un amistoso pero no actuó, en el caso de Pelé sí hubo una gran actitud de parte del brasileño.

“Lo que sí es que había una gran expectativa, la gente le profesaba esa admiración y respeto y el público responde a la expectativa que ve en la cancha cuando viene un jugador de esos, fue lo contrario a lo que pasó con Messi, Pelé sí jugó. Los brasileños son muy amables y respetuosos y condescendientes con todos”, finalizó.

Pelé falleció este jueves a los 82 años, debido a un cáncer.