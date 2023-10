¡Feliz cumpleaños, Hargreeves! Netflix celebra a los superhéroes de ‘The Umbrella Academy’

El 1º de octubre marca una fecha especial para los fanáticos de The Umbrella Academy: es el cumpleaños de los hermanos y superhéroes Hargreeves.

Esta serie original de Netflix se sitúa en un universo de cualidades supernaturales, a partir de que 43 mujeres alrededor del mundo dieron a luz en el mismo momento (a las 12 p. m. del 1º de octubre de 1989), a pesar de no tener signos previos de embarazo.

Siete de estos niños fueron adoptados por Reginald Hargreeve, quien luego los convierte en un equipo de superhéroes llamado The Umbrella Academy. Para el 2023, los hermanos están cumpliendo 34 años.

'The Umbrella Academy' tiene 3 temporadas, cada una con 10 episodios. Foto: Netflix.

Después de ser adoptados, Hargreeves le otorga un número a cada niño, en vez de nombres propios. Aunque, con el paso del tiempo, todos son nombrados por su madre robot Grace, con la excepción de Número 5.

La serie sigue la trama de los hermanos Luther, Diego, Allison, Klaus, Ben, Viktor y Número 5, quienes descubren impactantes secretos y una amenaza que afecta a la humanidad. Bajo las órdenes de su padre, todos luchan contra el crimen.

El único que queda separado de estas peleas, inicialmente, es Viktor (interpretado por Elliot Page), quien se supone que no tiene poderes propios.

The Umbrella Academy lanzó su primera temporada en el 2019, con el elenco de renombrados actores como Aidan Gallagher, David Castañeda, Robert Sheehan, Tom Hopper y Emmy Raver-Lampman.

La compañía anunció que la próxima y última temporada se lanzará en el 2024. A pesar de que no hay una fecha de estreno oficial, sí está confirmado que los actores Nick Offerman (The Last of Us), Megan Mullally (Will and Grace) y David Cross (Eterno resplandor de una mente sin recuerdos) se incorporarán al elenco.