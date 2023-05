Elliot Page lanzará sus memorias y narra ‘su experiencia y privilegio’ como persona trans

Este 6 de junio, el libro de memorias Pageboy, de Elliot Page, verá la luz. En este escrito personal, el actor de 36 años desnuda sus sentimientos y habla con transparencia de su experiencia como persona transexual, de cómo se ha sentido con su cuerpo y del privilegio que ha experimentado dentro de la comunidad.

En una entrevista reciente con People, el canadiense ofreció algunos adelantos de sus memorias y reconoció que su vivencia ha sido diferente a la de miles de personas de la comunidad trans.

“Mi vida como persona trans y el privilegio que tengo no representan la realidad de la mayoría de las vidas trans”, declaró.

Elliot Page le presentará al mundo su libro de memorias 'Pageboy' este 6 de junio. Foto: Instagram

Page continuó refiriéndose a la realidad que experimentan las personas trans en el mundo. Detalló que muchas de ellas están desempleadas y, además, sin un lugar para vivir.

“Las mujeres trans racializadas están siendo asesinadas. La gente está perdiendo su derecho a la atención médica o no puede acceder a ella”, dijo con pesar.

De sus memorias había adelantado un poco antes. En el 2022, cuando hizo el anuncio de este texto, buscó hacer conciencia recordando las situaciones complejas que enfrentan cada día las personas trans.

“Las personas trans se enfrentan a ataques cada vez mayores, desde la violencia física hasta la prohibición de la atención médica, y nuestra humanidad se debate regularmente en los medios. El acto de escribir, leer y compartir la multitud de nuestras experiencias es un paso importante para hacer frente a quienes desean silenciarnos y dañarnos”, escribió esa vez.

Durante la reciente conversación, el intérprete de la película Juno afirmó que aún en su privilegio (al tener trabajo, vivienda y aceptación) ha pasado por momentos difíciles.

“Siento que apenas lo logré en muchos sentidos (...). Pero hoy, solo soy yo y estoy agradecido de estar aquí y vivo y dando un paso a la vez”, agregó.

Voz de apoyo Copiado!

Page también reconoció la importancia de hacer pública su vivencia, pues sabe que al ser una figura tan conocida su mensaje puede llegar a aquellas personas que están iniciando su proceso o que se sienten solas.

Anteriormente, Page ha expresado cómo los libros, además de ayudarle, le han salvado, por lo que espera que sus memorias puedan servir de acompañamiento.

Desde hace varias semanas, Elliot Page ha estado firmando copias de sus memorias. Foto: Instagram

“Creo que necesitamos sentirnos representados y vernos a nosotros mismos, ya sabes, eso es algo que no tenía cuando era niño”, dijo Page, quien se declaró como persona trans en el 2020.

Aquella vez le contó al mundo su verdad a través de un comunicado en Instagram.

“Hola amigos, quiero compartir con ustedes que soy trans, mis pronombres son él/ellos y mi nombre es Elliot. Me encanta ser trans. Y me encanta ser queer. Y cuanto más me abrazo y abrazo plenamente quién soy, más sueño, más crece mi corazón y más próspero”, expresó.

Tiempo después comunicó que se divorciaba de Emma Portner, con quien se casó en 2018, recuerda El País de España.