Yuri celebró 60 años: estas son sus cuatro polémicas más sonadas

Una de las cantantes mexicanas con una carrera importante en la música que aún permanece acaparando los grandes escenarios es Yuri, la veracruzana carismática que también incursionó como actriz en algunos momentos de su vida, celebró este sábado 60 años de edad.

Para celebrar, la cantante compartió en su cuenta de Instagram las felicitaciones que decenas de fanáticos y amigos le hicieron, por medio de historias en esta red, ya sea con un video o una fotografía con algún recuerdo especial con la cantante, quien se tomó el tiempo de compartir las publicaciones.

Pero además del gran carisma que le valió el cariño del público, Yuri tuvo momentos polémicos por la misma ligereza y despreocupación con la que en ocasiones expresa su sentir.

Sus parejas

Aunque nunca tuvo un problema legal importante con alguna de sus parejas, la misma Yuri confiesa en entrevistas cómo ser muy “noviera” le trajo problemas a su vida, que incluso culminaron en consecuencias de salud.

Estuvo al borde de perder la voz debido a los excesos a los que estaba acostumbrada, como consumir alcohol y tabaco principalmente, pero además disfrutaba de tener múltiples parejas.

Yuri cumplió 60 años rodeada de música, polémica y espiritualidad.

“Yo era como los marineros: tenía un amor en cada puerto”, declaró para T.V Notas en 2018, lo que desencadenó en ella depresión y hasta padecimientos de salud como el virus de papiloma humano.

“Nunca creí que me pudiera contagiar. El médico me aseguró que si ese examen se hubiera demorado dos meses más en hacerse, me habría dado cáncer cervical. Estos problemas radicaron, obviamente en mis excesos. No me cuidaba en las relaciones sexuales, me consideraba adicta al sexo, y tuve mi paga”, contó en aquel año.

La religión

Desde finales de los años 90, Yuri decidió acercarse a la fe cristiana, una religión que hasta la fecha sigue siendo parte de la espiritualidad de la artista, sin embargo, su personalidad excéntrica le trajo críticas debido a que tomó decisiones, que si bien para algunos pueden ser divertidas, para otros no lo fueron.

Una de ellas fue cuando decidió disfrazarse de virgen embarazada, y bailar de forma enérgica subiendo un video a sus redes sociales, lo que provocó indignación por parte de los fanáticos que se identifican con la fe católica.

Conflictos con la comunidad LGBT

Los problemas de Yuri aumentaron con una comunidad que la había respaldado y con la que ella se había identificado abiertamente en sus conciertos, esto cuando en una entrevista con el Escorpión Dorado una pregunta desató la polémica.

El youtuber le preguntó si alguno de sus novios fue gay, a lo que Yuri asintió, por lo que el Escorpión insistió: “¿Te ardió?”, la respuesta de la cantante provocaría la polémica, “No, no me ardió; me preocupé y me fui a hacer unos análisis”, a lo que la comunidad reaccionó de forma negativa.

Problemas con el feminismo

Uno de los más recientes problemas que enfrentó Yuri con los internautas fue por criticar abiertamente al movimiento feminista, haciendo un comentario que le valió criticas por parte de las mujeres que se identifican con el movimiento.

“Calladitas nos vemos más bonitas” fue lo que posteó la artista, que fue criticada en redes por reforzar con ese comentario el sistema patriarcal y la sumisión de las mujeres ante él.

