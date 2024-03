Yokasta Valle: Farándula tica le dice a la boxeadora que es la campeona del pueblo

Costa Rica vibró con la intensa pelea protagonizada por la tica Yokasta Valle la noche del viernes 29 de marzo frente a la estadounidense Seniesa Estrada, y las personalidades de la farándula de nuestro país no tardaron en expresar su descontento con el resultado del enfrentamiento, el cual, según la decisión de los jueces, fue una derrota para la nacional en el Desert Diamond Arena en Glendale, Arizona.

Los ticos han demostrado su respaldo a la campeona tricolor, expresando firmemente su creencia de que a Valle “le robaron” la pelea. Este sentimiento ha sido compartido por varios personajes de la farándula criolla en sus redes sociales.

“¡Qué robo! Yokasta, nosotros sí vimos la pelea. Sos la campeona”, escribió el presentador de televisión y comediante Choché Romano en su Facebook. Con él estuvo de acuerdo el actor Mario Chacón, de La Media Docena, quien se cuestionó cómo por intereses “se pasean” en el deporte y el esfuerzo de una boxeadora: “¡Descaro total!”, publicó el artista en la misma red social.

La bailarina Yessenia Reyes, reconocida por ser parte del elenco del programa Dancing with the Stars, también mostró su orgullo por Yokasta en Facebook, destacando que ganarse el apoyo y el respeto del mundo entero es mucho más importante que un título. “Gracias, Yoka, por tu sobrenatural esfuerzo, dedicación, humildad y profesionalismo”.

Por su parte, el periodista deportivo Christian Sandoval elogió el orgullo, la disciplina, el coraje y la personalidad de la boxeadora, asegurando que, independientemente de la decisión, a Valle nadie le quitará el hecho de que es una campeona. Sandoval señaló que era evidente que, si la pelea llegaba a la decisión de los jueces, Valle tendría muchas desventajas en el resultado final.

La comunicadora Maricruz Leiva calificó la decisión como un “descaro total” y lamentó la vergüenza que siente por los jueces y por el deporte en general. “Yoka es la ganadora”, afirmó en Instagram.

El presentador de De Boca en Boca y próximo participante de Tu Cara Me Suena, Gustavo Gamboa, aprovechó Instagram para publicar una fotografía suya junto a Yokasta. Le escribió un mensaje en el que le manifestó que está orgulloso de ella y que es la campeona de los ticos, además, le dedicó la clásica canción Eye of the Tiger, reconocida como un himno del boxeo.

Otro que estuvo molesto con la decisión de los jueces fue Ítalo Marenco, quien publicó una fotografía de Yokasta al finalizar la pelea con la leyenda: “La gente no es tonta, ladrones”, en referencia al apoyo recibido por la tica por parte del público presente en el Desert Diamond Arena.

“Campeona que nos enseña a no rendirnos y a librar la lucha con honor y garra”, fueron las palabras que la periodista Thais Alfaro le dedicó a Valle luego del combate.

La presentadora Natalia Rodríguez, del programa ¡Qué buena tarde! se sumó a las felicitaciones: “Hoy vi una boxeadora de verdad y al final un robo televisado”, publicó junto a una foto suya con la pugilista.

Valle se enfrentó contra Estrada en una pelea por la unificación de los títulos mundiales de las 105 libras. Ante la derrota, el equipo de la tica está pidiendo a la contrincante que haya una revancha en Costa Rica.

