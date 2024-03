Yokasta Valle salió con la frente en alto, la ceja cortada y con el apoyo del público que abucheó a Seniesa Estrada

Yokasta Valle realizó una buena pelea ante Seniesa Estrada. La costarricense dio un gran espectáculo ante la estadounidense, pero no le bastó para triunfar. Tomada: Top Rank Boxing

La boxeadora costarricense Yokasta Valle, tras perder por decisión ante Seniesa Estrada, se mostró serena en su esquina, mascando su rabia por un combate que había ganado ante el público, pero no así ante los jueces, quienes vieron triunfar a la estadounidense y convertirse en la campeona unificada de las 105 libras.

Yokasta aseguró que el corte que recibió en la ceja izquierda fue a propósito y, a pesar de que dominó la mayoría de los episodios, los encargados de las tarjetas vieron ganar a su oponente.

Yokasta Valle habla de la injusta derrota ante Seniesa Estrada: Video: José Pérez/Team Yoka pic.twitter.com/pHvmq4RZEH — JuanDiegoVillarreal (@JuanDiegoVilla) March 30, 2024

“La gente es la que decide. Por mi parte, quedo satisfecha y eso es importante para mí. Gracias a todos los que me apoyaron y gracias a Costa Rica”, comentó Valle ante los aplausos del público. Para la boxeadora costarricense, fue un momento difícil; sin embargo, siempre fue al frente, buscó la pelea y dio los mejores golpes durante la contienda.

“Ella me dio el cabezazo intencional. Me tocó luchar durante nueve asaltos, pero no pasa nada, vamos a seguir. Ustedes vieron lo que pasó, la gente vio lo que pasó”, añadió Valle, menos frustrada por la decisión.

Noticia en desarrollo.