Yokasta Valle entrega dinero a campeona nacional de pértiga para ir a torneo en Estados Unidos

Mario Vega, promotor de Yokasta Valle, se enteró a través de La Nación de los problemas económicos que afronta la campeona nacional de pértiga, Vielka Arias y decidió apoyarla para que pueda asistir al torneo internacional de atletismo en Estados Unidos.

Valle, quien se encontraba entrenando en Los Ángeles, Estados Unidos, para su pelea de este viernes 29 de marzo con la estadounidense Seniesa Estrada, le mandó un video de motivación a Arias y un monto económico para cubrir sus gastos.

Arias ha roto en once oportunidades el récord nacional de su especialidad. Sin embargo, desde enero anterior hace rifas para recaudar el dinero necesario para viajar a la competencia en Florida, Estados Unidos, el próximo 30 de marzo. Por ejemplo, la atleta rifó una botella de whisky y un reloj para comprar los boletos aéreos. Además, debía sufragar el costo de una clínica en ese país y alquilar una pértiga para poder entrenar y competir. En febrero anterior, Arias dijo a este diario que Yokasta Valle era su inspiración, en especial cuando las cosas no le salían bien o incluso pensaba en dejar el deporte para trabajar y estudiar.

“Cuando estoy desmotivada, mis padres son quienes más me apoyan. No me dejan rendirme. También me inspira mucho lo que ha logrado la boxeadora Yokasta Valle. Ella es una gran deportista y ha demostrado que si uno no se rinde, puede lograr todo poco a poco. Confío en Dios en que todo llegará a su tiempo y podremos seguir representando al país”, concluyó Arias.

Yoka, quien disputará este viernes la unificación del título mundial de las 105 libras, al escuchar la historia de Vielka se identificó al recordar sus inicios, pues no tenía ni siquiera dinero para viajar en autobús a entrenar en Alajuela e incluso ingresaba sin pagar a los buses sin que los choferes lo notaran. Por eso, tomó la decisión de colaborar con la joven.

Arias no pudo contener la emoción al conocer la intención de una de las atletas que más admira y junto con la colaboración de su patrocinador Talagua podrá sufragar los gastos y viajar a representar al país. La atleta, que en la primera competencia nacional saltó 3,70 metros y clasificó al Torneo NACAC (Norte, Centroamericanos y del Caribe de Atletismo), buscará romper nuevamente el récord nacional, intentando saltar 3,80 metros.

“La verdad para mí ha sido muy bonito (...) La verdad es que estoy demasiado agradecida con Yoka por este gran apoyo y por supuesto con Talagua, que también está a mi lado”, dijo Arias.

"Seniesa tiene miedo de perder"

