Mejor atleta de pértiga en el país debe costearse fogueo rifando una botella de whisky y un reloj

Vielka Arias Mora, de 20 años, ha batido el récord nacional de salto con pértiga en 11 ocasiones y actualmente ostenta el mejor registro en la categoría mayor, así como la mejor marca en la categoría Sub-20 y de los Juegos Deportivos Nacionales.

A pesar de ser la atleta más destacada en su disciplina en el país, haber sido seleccionada nacional mayor y ser una estudiante esforzada de Ingeniería en Sistemas, en los últimos cuatro años no ha sido considerada para recibir una beca deportiva por parte del Instituto Costarricense del Deporte (Icoder).

Por esta razón, esta dedicada deportista debe buscar maneras de representar a Costa Rica a nivel internacional para ganar experiencia y alcanzar las marcas necesarias que le permitan participar en eventos tanto del ciclo olímpico como en otros torneos internacionales.

Pese a todas las limitaciones, Vielka se esfuerza por mejorar, saltar más alto y conseguir mejores registros. Es por ello que hace hasta lo imposible por viajar a La Florida, Estados Unidos, para competir en el V12 Invitation, que se llevará a cabo del 27 de marzo al 3 de abril.

“El objetivo es competir el 30 de marzo. Junto a mi entrenador, estamos planeando mejorar mi registro (3 metros y 75 centímetros) para buscar la marca que me permita participar en el Campeonato Iberoamericano en Brasil, que está en 4 metros con 20 centímetros. En pértiga hay muy pocas competencias y en este evento en La Florida buscamos ganar experiencia y foguearnos”, comentó Arias.

Después de haber alcanzado el récord nacional (3,75 metros) y haber quedado séptima en los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe en San Salvador 2023, Vielka esperaba ser considerada para una beca por parte de la Icoder, para ayudar a financiar sus viajes. Sin embargo, al igual que en los últimos cuatro años, no ha sido tomada en cuenta a pesar de ser la campeona nacional.

Ante la falta de ayuda, Vielka y sus padres decidieron realizar rifas para recaudar fondos para su viaje. Por esta razón, organizaron una en enero, donde los premios eran una botella de whisky, un reloj y un premio sorpresa.

Vielka Arias se inspira en Yokasta Valle

Sus amigos y compañeros colaboraron comprando números. Sin embargo, Vielka indicó que necesitaría realizar otra rifa a principios de marzo para completar el costo del pasaje y otros gastos relacionados.

“No es fácil. No voy a negar que he pensado en dejar el deporte. Es difícil hacer un gran esfuerzo por representar a Costa Rica, mejorar mis marcas y no recibir ayuda, no ser tomada en cuenta. Uno se desmotiva al no contar con apoyo. En esos momentos, medito dejar el deporte y terminar de estudiar, trabajar y ayudar a mi familia”, manifestó Arias.

Vielka señaló que su viaje cuesta alrededor de un millón de colones. Además de cubrir sus gastos y la inscripción al evento, planea quedarse al menos una semana en Estados Unidos para participar en un campamento para saltadores de pértiga y mejorar su técnica.

“La empresa Talagua, mi patrocinador, junto con mi entrenador, Gabriel Carazo, me están ayudando con el hospedaje y la alimentación durante mi estadía en el campamento y la competencia. Además, debo alquilar las pértigas porque no puedo llevar la mía, lo que haría que el viaje fuera más costoso. La idea es conseguirlas allá”, añadió Arias.

La campeona nacional de pértiga resaltó la importancia del evento, ya que es una oportunidad para entrenar con atletas de Estados Unidos y otros países con un buen nivel. En Costa Rica, muchas veces ni siquiera hay las condiciones básicas, como colchonetas para las caídas en los polideportivos, lo que afecta el plan de trabajo al no poder realizar competencias.

“Cuando estoy desmotivada, mis padres son quienes más me apoyan. Nunca me dejan rendirme. También me inspira mucho lo que ha logrado la boxeadora Yokasta Valle. Ella es una gran deportista y ha demostrado que si uno no se rinde, puede lograr todo poco a poco. Confío en Dios en que todo llegará a su tiempo y podremos seguir representando al país”, concluyó Arias.