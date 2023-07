Yiyo Alfaro revela cuál es la única cosa de la que se arrepiente

El presentador de televisión y creador de contenido, José Miguel Alfaro, conocido como ‘Yiyo Alfaro’, compartió en su cuenta de Instagram una serie de historias donde se confesó con sus seguidores y reveló algunos secretos; entre ellos, un recuerdo que aún lo persigue y del cual se arrepiente hasta hoy.

El remordimiento de Yiyo radica en la relación con su abuela Elisa, quien falleció en el 2006. Él recordó cómo solían visitarla junto a su hermana en una propiedad de su padre, pero confesó que, pese a prometer pasar por la tarde, muchas veces optaban por irse a casa, dejando a su abuela esperando. Con emoción, afirmó que la abuela no es eterna y lamentó profundamente esta actitud de su infancia.

“De eso me arrepiento (...). Tal vez pasábamos y yo la veía sentada en el corredor, probablemente diciendo ‘ya ahorita pasan’ o probablemente diciendo ‘no ya seguro es tarde, ya no van a pasar’ o ‘pobrecillos, que se vayan ya’. De eso sí me arrepiento y me acuerdo varias veces en el transcurso de mi vida”, reveló la figura pública.

Yiyo Alfaro hizo una revelación a sus seguidores

¿Qué estudió Yiyo? Copiado!

Por otro lado, Yiyo demostró su amplio bagaje educativo, no solo destaca como presentador frente a la cámara, sino que también estudió Contabilidad, Administración, Mercadeo, Locución Comercial y Producción de Televisión. Actualmente, cursa una maestría en Historia del Arte.

De esta forma, Yiyo mostró un lado más íntimo y reflexivo ante sus seguidores, al compartir su arrepentimiento y su amplia trayectoria académica en distintas áreas.

