“Una vez un señor como de 60 años me paró en la calle y me dijo que quería hablar conmigo desde hacía mucho tiempo. Me dijo que yo no sabía el daño que le había hecho a Costa Rica, me lo dijo con lágrimas. Yo le pregunté que cuál daño había hecho, él me contestó que la separación de Franklin porque nosotros le dábamos mucha alegría al país”, contó Rolando.