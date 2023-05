Viviana en tu cocina: ‘He hecho algo bien, sino solo me recordarían como una Miss Costa Rica’

Fue a mediados de la década pasada que Viviana Muñoz detectó que el mundo de la gastronomía y su relación con el público estaba cambiando.

Ella, quien saltó a la luz pública en 1991 por ser Miss Costa Rica, había pasado a ser conocida como Viviana en tu cocina, el nombre con el que tituló el programa de televisión que por dos décadas estuvo en Teletica y que luego pasó a XPERTV hasta hace dos años.

Viviana supo que, con el auge de las redes sociales, debía remozar su interacción con el público. Por el año 2014, empezaron a aparecer influencers de comida, blogs de recomendación de restaurantes para visitar y uno que otro civil que, sin tener estudios en el oficio, compartía recetas fáciles para hacer en casa.

“Yo supe que tenía que ponerme las pilas”, cuenta Viviana, quien hoy cuenta en su red de Facebook con casi medio millón de seguidores y hace unas dos semanas abrió su cuenta de Instagram y ya cuenta con 28 mil seguidores. “El mundo ha cambiado y uno siempre quiere mantenerse vigente”, dice.

LEA MÁS: Marcelo Castro y su cambio radical de vida: de pasar 15 horas en el noticiario a hacer yoga y ejercicio

Viviana Muñoz asegura sentirse en un momento de plenitud y cuenta que este 2023 planea llenarse de emocionantes proyectos. Foto: Cortesía

Eso sí: para ser parte del mundo de redes sociales, confiesa que ha tenido que “soltarse la melena” y proponerse nuevos retos. “Yo ya estoy lista para entrar a TikTok”, dice, esperando conectar con públicos más jóvenes. “Yo haré lo necesario para siempre estar en el radar. He hecho algo bien todos estos años. Si no la gente me recordaría por haber sido una miss Costa Rica y ya. Siento que aún tengo mucho por decir”, dice, a sus 54 años.

Estoy en un momento de mucha felicidad y me siento plena. Como bien, me ejercito y tengo muchos proyectos que me llenan mis días y me motivan a seguir conectando con la gente” — Viviana Muñoz, chef

LEA MÁS: Lucho Barahona no renuncia al teatro a sus 92 años: ni una grave caída lo detiene

Mucho por dar Copiado!

Viviana reflexiona en que la televisión puede muchas veces ser un mundo cruel, en el que se “desechan” personas con el paso del tiempo mientras entran nuevas caras. Ella dice ser afortunada de no haberse sentido nunca así.

“Yo el cariño de la gente lo tengo siempre”, cuenta. “Me siento afortunada de que la gente me pare en la pulpería, en la calle, y me digan que les he marcado una etapa de su vida”, agrega.

Viviana Muñoz tuvo un espacio televisivo fijo en las mañanas por Teletica. (Facebook)

Dentro de las anécdotas que guarda, Viviana rememora un momento especial en sus más de treinta años de carrera como chef. Ella cuenta que hace muchos años un muchacho le llevó un pastel de manzana. Al lado del pastel, estaba un título en ingeniería.

Ella se sorprendió, le agradeció por darle el pastel, pero no había entendido a qué se debía el gesto.

El joven le contó que la receta de ese pastel había sido aprendida por su madre a partir del programa de Muñoz. Ella pasó años vendiendo los pasteles para pagarle la universidad y finalmente él se graduó y quería contarle la historia para que supiese del efecto que la chef tenía en otras vidas.

“Yo lo abracé, se me salieron las lágrimas, por supuesto, y ese momento me hizo pensar en que uno no se imagina hasta qué casas llega. Me emociona pensar que mi trabajo diario puede hacer estas cosas”, reflexiona.

Viviana Muñoz se coronó Miss Costa Rica en 1991. Foto: Cortesía.

Actualmente, Viviana comparte recetas y consejos de cocina en sus redes sociales, trabaja para activaciones de marcas en eventos y lleva dos años de ser invitada periódicamente a Qué buena tarde, espacio de Teletica que le ha permitido recolectar nuevas anécdotas.

“Hay mucha gente joven que ve ese programa y me escribe para decirme que ellos veían Viviana en tu cocina con sus abuelitos y eso me llena mucho. Saber que he sido parte de la vida de muchas personas”, cuenta la chef.

LEA MÁS: Walter Campos se recuperó de una hemorragia en cuerdas vocales: ‘Fue un trance duro’

Esos espacios en Qué buena tarde, naturalmente, le traen una cierta nostalgia por la vida entre cámaras. Ella dice estar siempre abierta a volver si sale un buen proyecto.

“Ahora me siento en un renacer”, dice, “me cuido mucho, como bien, hago ejercicio. Estoy en un momento de mi vida de mucha luz después de pasar ciertas situaciones personales. Me siento muy plena y esperanzada por el futuro”, agrega.

La experimentada chef asegura que su oficio no es solo cocinar, sino educar a sus seguidores sobre las maravillas de la gastronomía. Foto: Cortesía

Dentro de sus reflexiones, dice, está consciente que la televisión puede ser muy grosera en torno a juzgar el físico de las personas. Asegura sentirse bien con su cuerpo y que nunca se ha realizado ninguna cirugía estética (aunque aclara que no juzga a quienes sí lo hacen) y que para ella, lo más importante de estar en medios masivos, es tener algo que decir.

“Ser chef no es dar una receta y ya. Es saber que uno tiene que decir algo. Es como ser un educador y formar gente. Dar a entender que la alimentación es un hábito de salud, de conexión social, de hacer felices a otras personas con lo que sale de nuestras manos. Por eso quiero mantenerme muchos más años conectando con mucha gente. Me entusiasma”, finaliza.

Puede seguir a Viviana Muñoz en Facebook e Instagram.