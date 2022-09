Viviana Calderón vive una nueva etapa: ‘Estoy en paz, los ruidos externos ya no me importan’

Hace un año, Viviana Calderón tomó la decisión de dejar la televisión luego de dos décadas de ser uno de los rostros más destacados de la pantalla costarricense.

En aquel entonces era una de las presentadoras del extinto programa Divas ¡como vos!, de Multimedios, al lado de Verónica González y Maureen Salguero; pero decidió finalizar su contrato con canal 8 a finales de noviembre.

Desde entonces se ha dedicado a aprovechar cada momento con su hija, Giuliana Lizano -de 8 años-. Además, de pasar tiempo de calidad con su actual pareja -el actor Pablo Rodríguez-, con su familia y amigos en general.

Viviana Calderón afirma que está en una etapa de mucha tranquilidad en su vida. (Viviana Calderón para LN)

La ahora expresentadora, de 42 años, confiesa que ha sido un 2022 muy diferente, en el que ha tenido que aprender a llevar más en calma su día a día, a descubrirse a sí misma, a trabajar en otros proyectos, explotar otras habilidades y a soltar sus temores.

En entrevista con La Nación Viviana, quien por años fue una de las principales figuras de televisoras como Teletica y Repretel, reflexiona sobre esos pequeños momentos que hoy la hacen sentir plena, feliz y disfrutando de una etapa que necesitaba y merecía, tras años de mucho ruido a su alrededor.

—¿Cómo se ha sentido lejos de la televisión luego de 20 años en la pantalla?

—Cuándo tomé la decisión, que fue entre setiembre y noviembre del año 2021, lo hice como una desintoxicación. Y realmente empecé este año muy chiva, porque en estos meses me he dado cuenta que he tenido más tiempo para hacer otras cosas que quizá, mientras estaba en televisión, lo hacía a la carrera y quizá no lo estaba disfrutando como debía. La televisión, bien o mal, a mí me encanta, es mi pasión, fue ahí donde empecé mi carrera y siempre voy a agradecer por todas las oportunidades que se me ha brindado, porque tuve esa vitrina para mostrar quién era yo.

“Este año lo he sentido mucho más rico en ese sentido, sobre todos los últimos dos años, que estuve en Divas, que era justamente en la tarde, a la hora que llegaba Giuli, entonces eran unos carrerones de ver dónde la dejaba: que si el papá, que si la abuelita, que si mi mamá... y yo lo que quería era disfrutar con ella y no podía, así que por ese lado ha sido muy beneficioso. También me han salido muchas oportunidades en la parte de actuación, que eso me encanta, y que tal vez no había explotado tanto. Gracias a la actuación de Yurlin Yorelis, en Los Popof, fue que me llamaron para A todo dar y ahí empezó mi trajín televisivo.

Viviana Calderón afirma que uno de los grandes motivos por los que decidió emprender nuevos rumbos, muy lejos de la televisión, fue porque quería disfrutar más momentos junto a su hija Giuliana Lizano, de ocho años. (Viviana Calderón para LN)

“Ya este año hice el video De esta me levanto, de Jecsinior Jara, y fue lindísimo que me dieran esa oportunidad de aparecer allí, porque no había hecho algo igual en mi vida. También trabajé con La Media Docena y fue una experiencia muy linda el poder trabajar con ellos, que son tan talentosos; pero además, estuve filmando una película que estará para enero. Entonces ha sido un 2022 de oportunidades diferentes y de explotar más las redes sociales, que se han convertido en una plataforma de trabajo que está bastante activa”.

—¿Le hace falta la televisión?

—La televisión es apasionante y más en lo que yo me desempeñé, porque me dio la oportunidad de conocer lugares increíbles en Costa Rica y fuera de él. Conocí personas lindas, de diferentes culturas, y eso me enriqueció muchísimo como persona.

“La verdad es que yo empecé muy jovencita en la televisión y cuando echo para atrás el cassette y veo todas las etapas que viví y en las que estoy ahora, pues yo digo: ‘pucha, qué chiva. He recorrido el mundo, he recorrido mi país, he tenido experiencias lindísimas’, y no puedo dejar de agradecer este montón de años de carrera, que siempre voy a llevar en el corazón.

Viviana Calderón considera que este 2022 ha podido explotar otros de sus talentos, como la actuación. (Viviana Calderón para La Naci)

“Yo no cierro la oportunidad de qué en algún momento se presente algo en la televisión, pero aquí estamos disfrutando de mis días, de mis tardes, de mi tiempo, de que yo pueda salir de repente un miércoles para irme para la playa... eso no tiene precio. Ahora tengo esa libertad y uno se convierte en su propio jefe, porque gracias a Dios sigo teniendo trabajo e incluso tengo un emprendimiento que se llama Ponchitos Vivilú, que son forros para los asientos del carro”.

—¿Ha podido aprovechar más el tiempo con su hija, su familia y su pareja?

—Sí y ha sido lindísimo. Por ejemplo, ahora puedo esperar a mi hija, conversar con ella; las tardes ya no son tan llenas de carreras, y eso para mí es importantísimo. Me acuerdo que hubo un momento, cuando trabajaba en las mañanas, que yo era un estrés andante y era lo mismo cuando trabajaba en las tardes. Ese corre corre se convirtió en parte de mi vida.

“Yo estoy tranquila disfrutando cada momento: juego con mi hija, no estoy haciendo las cosas a la carrera, puedo sentarme a comer tranquila y hacer ese tipo de cosas que tal vez pasamos por alto cuando estábamos en ese corre corre del día. Y creo que uno no puede ser malagradecido y decir cosas malas de la televisión, porque la televisión es muy linda y es una vitrina muy grande y muy chiva. Uno en la televisión se da a conocer, y aunque también tiene sus cositas, son más las cosas buenas que las negativas.

Viviana Calderón mantiene una relación sentimental con el actor Pablo Rodríguez, con quien valora compartir muchos momentos juntos. (Viviana Calderón para LN)

“Te puedo decir que en este momento estoy disfrutando muchísimo mi tiempo con Giuli y quiero aprovechar con ella cada descubrimiento. También puedo salir a almorzar con mi mamá con tranquilidad, ya no tengo que salir corriendo; igual con Pablo (Rodríguez), porque ahora nos da tiempo de tomarnos un café tranquilos y disfrutar más. Y no era que yo no lo hacía, sino que todo se hacía como a la carrera, entonces no se disfrutaba tanto el momento compartido en familia. Incluso, había épocas, como en diciembre, que mientras todos estaban en celebraciones de familia o de amistades, uno llegaba una media hora y decía: ‘bueno, ya me tengo que ir a trabajar’ y cosas así, porque en la televisión nunca habían feriados”.

—¿Hay alguna actividad en particular que ahora puede hacer y que del todo no realizaba antes por su trabajo en la televisión ?

—Ahora, si quiero pasear o salir a viajar lo hago sin tener que sacar vacaciones. Y es muy rico porque podemos planear un viaje sin nada que perder. Ahora tengo esa libertad que no tenía cuando trabajaba con horarios. Y bendito Dios por el trabajo, porque cuando uno trabaja en empresas tan buenas, de renombre y con prestigio es increíble, pero a veces uno quisiera como tener esa flexibilidad de horarios y decir: ‘hoy quiero jalarme’, pero no se puede cuando uno está bajo un horario.

—¿Y sobre su contenido en redes? Sin duda es muy creativo.

—A mí siempre me ha gustado hacer mi trabajo bien bonito, diferente, que llame la atención y eso una breteada, pero sí le pongo mucho amor y muchas ganas. A veces me dicen: ‘Vivi, pero eso es todo una producción’ y yo le digo que me dejen, porque a mí me gusta hacer las cosas así, diferentes. Pero además trato de escribir diferente, para que cuando me lean sepan que yo soy la que está hablando, la que está diciendo las cosas. Por eso a veces tengo una que otra salida, para que haya una cercanía con la gente, con el público que me ha apoyado por tanto tiempo.

Viviana Calderón asegura que ahora tener su propio horario le permite viajar con tranquilidad. (Viviana Calderón para LN)

—¿En qué etapa de la vida se encuentra Viviana Calderón?

—En esta etapa estoy mucho más en paz, mucho más concentrada en mí. Estoy en una etapa en donde los ruidos externos ya no me importan, porque hubo un momento en el que de repente sí me importaban; y la verdad es que ahora estoy 100% agradecida con todas las cosas y los momentos vividos, porque me han enseñado que la vida es una escuela de picos altos y de repente bajonazos.

“Estoy disfrutando cada instante de mi vida y puedo decir que feliz y en paz, reconociendo quién realmente soy, quién quiero ser y quién quiero seguir siendo, sin importar lo que la gente opine. La verdad es que siempre es más importante lo que yo sienta y los que están a mi alrededor. Le juro que nunca me había sentido así en los últimos cuatro años y, ahora sí, ya puedo decir que soy libre, que estoy en paz y en armonía.

“A veces uno necesita esos cambios pero da miedo tomar decisiones, porque uno piensa que es capaz solo de hacer solo una cosa; pero cuando uno se da cuenta, puede realizar muchas cosas . Y puede sonar trillado, pero hasta que uno toma decisiones, se da cuenta de lo que puede lograr”.

Viviana Calderón tiene 42 años y por más de dos décadas trabajó en televisión. (Viviana Calderón para LN)

—Entonces, ¿al corto plazo no hay intensiones de regresar a la televisión?

—Por ahora no. Si se me presenta una oportunidad que se pueda acomodar a mis horarios, pues yo feliz, porque a mí la televisión me apasiona; pero igual sigo activa haciendo mis cositas y vamos a ver qué pasa. Lo que Dios tenga en mente para mí, yo lo tomaré.