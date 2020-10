“Esa misma persona me acuerdo que me invitó a una cena con un famoso actor y yo estaba fascinada y después de la cena me dice que subiera a su casa y yo: ‘No, yo me tengo que ir, yo tengo clases mañana en la escuela de actuación’. Y entonces me dijo: ‘No, no, rápidamente subimos’. Y en el garaje me agarró contra la pared, me empezó a besar y me empezó a tratar de desvestir, una cosa muy pesada que yo nunca viví en Latinoamérica”, reveló.