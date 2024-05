Angelrafael toma con calma su diagnóstico: ‘La gente buena se muere también’

Recientemente, Angelrafael fue diagnosticado con un tumor cerebral, por el que los médicos a cargo de su tratamiento le pronosticaron no más de un año de vida. Ante este panorama, el maquillista profesional aseguró estar en calma y afrontar su situación de salud con serenidad.

“Al principio me cuestioné muchas cosas, pero nunca he estado enojado. La gente buena se muere también, todos nos vamos a morir tarde o temprano”, declaró en una entrevista al programa De boca en boca, de Teletica.

“Nunca pensé que me iba a pasar a mí, pero me pasó; Dios tiene un plan para todo, así que bienvenido sea y que pase lo que tenga que pasar”, agregó.

Angelrafael habló sobre su situación de salud

El artista compartió su diagnóstico el pasado 11 de marzo mediante un en vivo en su cuenta de Facebook. Durante ese espacio, Angelrafael explicó que días atrás se había realizado algunas resonancias magnéticas, en las que descubrieron un tumor en su cabeza.

“El primer mes estuve como en shock pero, poco a poco, con la ayuda de mi familia, de mis amigos, de Dios y todos, estoy encontrando la luz y la fuerza para seguir luchando. Han sido dos meses muy complicados de encontrarme yo, tuve que aprender a ser más humilde, paciente y agradecido; solo por eso valió la pena la enfermedad”, comentó el experto en belleza.

En entrevista exclusiva con La Nación, el pasado 12 de marzo, afirmó que decidió hacer pública su situación de salud para evitar malentendidos y concientizar a la gente sobre la importancia de realizarse chequeos médicos.

Además, expresó que sus sueños siguen intactos y lo mueven a seguir luchando. Entre sus aspiraciones, reveló que desea tener un programa de televisión, continuar pintando al óleo y maquillando y empoderando a mujeres.

“Siempre he sido yo, nunca he comprometido mis valores, ni pisoteado a nadie. He podido ayudar a los demás, ver a todo mundo igual y amar al prójimo. He ayudado a muchas mujeres, pero también me han ayudado a mí. Es mutuo”, aseveró.

Durante estas semanas ha recibido numerosas muestras de apoyo y cariño de parte de sus seguidores y de figuras del mundo del entretenimiento como Lynda Díaz, el Padre Mix o Lizeth Castro.