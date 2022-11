Verónica González sobre su novio Jesse del Valle: ‘Él tiene cosas que no había encontrado antes’

La presentadora de televisión Verónica González luce más radiante que de costumbre, sus ojos brillan y sonríe más. Pero no es la única, el entrenador personal Jesse del Valle tiene las mismas características. Están enamorados.

Hace nueve meses son novios y desde entonces es más usual ver a Verónica en diferentes actividades, acompañada por el caballero, quien está atento a cada detalle de su novia. Él, además trabaja como filmmaker, por lo que siempre aprovecha para tomar fotos o videos de ella; tal como lo hizo durante la pasarela en la que Boutique Valesky presentó su colección navideña y en la que Miss Costa Rica 2007 modelaba. No perdió detalle.

Verónica González y Jesse del Valle suman 9 meses de una relación que ha resultado muy especial para ambos. (Lilly Arce Robles.)

“Ando con Vero para arriba y para abajo, la cuido un montón y me encanta apoyarla en todo lo que ella haga”, comentó Jesse, de 29 años.

Las acciones de cada uno hablan de lo bien que va su unión. En entrevista con La Nación, los novios hablaron de su relación, de sus sentimientos más profundos y de lo que esperan cómo pareja.

Unidos desde el primer momento Copiado!

La atracción entre la pareja fue inevitable y, por eso, el primer día en el que se encontraron no dejaron de conversar.

“Hace años trabajamos en una actividad, desde entonces empezamos a seguirnos en redes sociales y ahí interactuábamos un poco. Pero todo empezó cuando a inicios de año nos encontramos en una actividad y nos quedamos hablando prácticamente toda la noche. Decidimos salir después y contamos que desde esa vez, hasta el día de hoy, son nueve meses”, dice Jesse, quien revisa su reloj para recordar que cada 24 suman calendarios a su relación.

Verónica, con su calidez habitual, afirma que todo lo que ha pasado después de ese encuentro ha sido “muy bonito”.

Acerca de las razones que la hicieron pensar que Jesse era la persona con la que quería estar, ella tiene una respuesta rápida.

“Creo que he venido con un proceso de mucho trabajo emocional y encontré a una persona que estaba en la misma sintonía que yo. He aprendido que cuando las cosas fluyen, no hay trabas y sencillamente se dan. Entendés que es ahí. Tenemos mucho en común y las cosas fluyeron”, dice la presentadora de Mi casa es su casa, de Multimedios.

Verónica González celebra 10 años en televisión enfrentando la prueba más dura de su vida

González destaca que su pareja es un hombre trabajador y que ama y respeta a sus padres: cualidades que son fundamentales para ella.

Conocer de una manera tan cercana a Jesse resultó como un regalo para Verónica, quien ha aprendido a vivir sin expectativas para que el destino la sorprenda.

“Pensé que teníamos que conocernos. Cuando nos vimos me gustó mucho cómo hablamos y cuando nos volvimos a ver fue mejor. Es difícil poner en palabras cuando hay química y las cosas empiezan a darse. Así ha sido nuestra relación hasta el día de hoy”, agrega ella.

Verónica y Jesse del Valle son una de las parejas del medio costarricense que más atención ha generado. Ambos lucen muy felices. (Lilly Arce Robles.)

¿Qué viene para los novios? Copiado!

Durante sus meses de relación, la pareja ha visto como su vínculo fluye sin forzar nada. Jesse es franco al decir que se ve con Verónica en un futuro. Ella agrega que, como una pareja seria, han conversado de temas que “son parte de la humanidad” pero sin apresurarse.

“Disfrutamos nuestro tiempo juntos, es sano disfrutar y también hablar de las expectativas de uno y del otro dentro de una pareja: desde los temas de si queremos hijos o de si te ves en una relación formal. Es necesario porque si no hay empatía en esos puntos por más que uno quiera a alguien va a ser más dolorosa la separación”, dice ella, quien en el 2017 enfrentó un divorcio.

Hablando de hijos, la pareja se refirió a este tema. Verónica había dicho antes a La Nación que la maternidad era algo en lo que había pensado pero que le gustaría que fuera “con pareja y en familia”.

Jesse bromea diciendo que a ella le da miedo que si tienen un bebé sea igual de hiperactivo que él. Ella afirma que es muy inquieto y que su suegra se lo confirmó, pero ya retomando la seriedad, comentan que sí han conversado sobre el tema de los hijos.

“Lo hemos hablado y nos gustaría a los dos, pero no hay fecha, ni presión. Pensamos que si tiene que pasar se va a dar. Lo más lindo es disfrutar el tiempo”.

Jesse del Valle pasa pendiente de Verónica. Durante la pasarela de Valesky se mantuvo grabando cada aparición de su novia. (Lilly Arce Robles.)

El amor más especial Copiado!

Verónica no deja de sonreír. Es evidente su alegría. Jesse la abraza mientras juntos dan esta entrevista. Cada uno ha aportado a la vida del otro.

Desde que ella está en la vida de él, Jesse siente que Verónica le ayudó a direccionar su norte.

“Ella es el motor que me impulsa a seguir mis sueños”, dice. Con relación a ello, adelanta que el próximo año emprenderá nuevos proyectos.

Para la reina de belleza, la relación ha sido muy especial y ha encontrado detalles muy valiosos. Jesse llegó en un momento en el que ella se sentía tranquila en su soltería.

“Ha sido muy lindo porque de alguna manera empecé a acostumbrarme a estar sola y lo estaba disfrutando mucho, pero parte del proceso también con Jesse ha sido disfrutar de una relación de pareja sana y sin limitaciones de celos”, confía.

Además, destaca cómo su pareja la hace sentir, pues la apoya y la halaga todo el tiempo. En él encontró lo que antes no había hallado.

“Siempre me dice: ‘mi amor, se ve guapísima’.

“Hay cosas que no las había encontrado antes, ese alguien que me refuerce en muchos aspectos de mi vida. Jesse me ayuda con mi trabajo, como es filmmaker, mis redes han mejorado desde que estamos juntos”, agregó la también creadora de contenido.

Jesse vuelve a bromear: “Conmigo se pegó la lotería”. Ella responde: “Humildad, pásala”. Ambos ríen.

Verónica, de 39 años, resalta que disfruta de esta etapa y reconoce que desde que están en la relación “todo ha sido más divertido”. Juntos han logrado un equilibrio en el que cada uno se deja influenciar por el otro.

-Verónica, ¿cree que está es la relación amorosa más especial que ha vivido?

-No quisiera sonar fea con las relaciones pasadas, porque yo creo que cada quien aporta algo importante en tu vida, pero definitivamente no me había sentido así antes.