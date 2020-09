"Ella me llamó un Domingo de Ramos en la madrugada, me asusté, creí que le había pasado algo a su mamá, doña Aurora, a quien hacía 15 días le había diagnosticado cáncer. Cuando hablo con ella y me dice que tiene cáncer y que está invadida y que probablemente se va a morir porque no hay mucho que hacer a mí me cambió la vida. Empecé a tener ataques de pánico, mucho dolor, impotencia. Me dolía saber que se enfrentaba a su mayor temor y yo no podía hacer nada. Fue una etapa difícil y continúa siéndolo.