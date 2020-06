En otros temas ya con un tenor que no tiene nada de tristeza (la vida sigue, ni modo), la periodista Melissa Durán, quién ahora también es madre de tres hijas, regresó a conducir una revista, pero esta vez no lo cuenta todo, si no que nos lo informa todo. Estos Topos hemos seguido a Meli en NC Once a las 2 p. m. de lunes a viernes, y la verdad nos gusta verla más fresca y con una propuesta más entretenida, especialmente para las señoras.