Para quienes no vieron el primer clásico nacional entre Alajuelense y Saprissa en la etapa “pandemia” del actual campeonato de primera división, acá les explicamos (recordemos que no todo el mundo tiene FutTV): el delantero y referente rojinegro Jonathan McDonald ingresó al terreno de juego con una particular camiseta, pues en la espalda, en lugar de su apellido aparecía el nombre de la mentada cadena de hamburguesas, la cual es competencia directa de esa otra empresa cuyo nombre coincide con el apellido del artillero manudo.