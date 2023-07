Tom Holland y su valiente confesión: ‘Definitivamente era adicto al alcohol, no lo niego’

Durante una entrevista, Tom Holland abordó varios aspectos de su vida personal y reveló una adicción que enfrentó hasta hace un año y medio. En el diálogo, el actor confesó haber sido adicto al alcohol, experimentando períodos en los que se sintió “esclavizado” por esta sustancia. En su contundente testimonio, explicó cómo logró superar esta situación y los beneficios que obtuvo al dejar de beber.

La popularidad de Holland, derivada en gran medida de su papel como Spider-Man en Hollywood, lo convirtió en una figura reconocida no solo en Estados Unidos, sino en diversas partes del mundo. Gracias a su exitosa carrera en el cine, su nombre se volvió familiar para millones de personas.

Esta fama hizo que se conozcan numerosos detalles de su vida personal, incluyendo aspectos de sus relaciones amorosas y su vida detrás de las cámaras. Sin embargo, el joven de 27 años sorprendió en esta ocasión al revelar la adicción que enfrentó y el camino que tuvo que recorrer para superarla.

La revelación tuvo lugar durante una entrevista con el podcast On Purpose With Jay Shetty. Durante el diálogo, Holland abordó diversos temas íntimos, y uno de ellos fue su batalla contra el alcoholismo, la cual comenzó a tratar hace aproximadamente un año y medio.

Tom Holland, contabiliza 18 meses sobrio luego de haber aceptado tener un problema con el licor. (La Nación de Argentina)

La decisión de enfrentar su adicción surgió después de la temporada navideña de 2021, cuando consumió una cantidad considerable de alcohol. Fue entonces cuando se propuso abstenerse de beber durante todo el mes de enero. A pesar de haber logrado su objetivo, notó que enfrentaba serias dificultades para resistir la tentación. “Lo único en lo que podía pensar era en tomar una copa. Me dio mucho miedo. Me di cuenta de que quizás tenía un problema con el alcohol”, relató.

Al percatarse de esto, decidió prolongar su abstinencia durante otro mes. Para alguien en una cultura como la británica, donde el consumo de bebidas alcohólicas es frecuente en contextos sociales, y con lo que Holland experimentó como una adicción, no resultó una tarea sencilla. Durante este segundo mes, confirmó que efectivamente tenía un problema: “Sentí que no podía ser extrovertido. No podía ir a un pub y pedir una bebida sin alcohol. No podía salir a cenar. Realmente me estaba costando mucho”.

Ante esta situación, se propuso llegar a seis meses sin consumir alcohol, y con mucho esfuerzo, lo logró. Específicamente, durante su cumpleaños número 26, el 1°. de junio de 2022, mientras iniciaba el sexto mes, se dio cuenta de los beneficios que su nueva vida le había brindado.

“Era más feliz que nunca. Podía dormir mejor, lidiar con los problemas de manera más efectiva. Si algo salía mal en un rodaje, algo que normalmente me afectaría, podía tomarlo con calma. Tenía mayor claridad mental y me sentía más saludable”, detalló.

Tras este proceso, comenzó a reflexionar sobre las razones que lo llevaron a estar “esclavizado por el alcohol”. Durante un año sabático y con 18 meses de sobriedad, no dudó en describir con crudeza su situación: “Definitivamente era adicto al alcohol. No lo niego en absoluto”.

