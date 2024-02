Toby Keith, astro de la música country, fallece a los 62 años

Toby Keith, el renombrado cantante de música country, falleció el 5 de febrero. Tenía 62 años de edad.

Así lo confirmaron sus allegados a través de X (anteriormente Twitter). El artista estadounidense, quien fue conocido por sus éxitos Red Solo Cup y Should Have Been a Cowboy, fue diagnosticado con cáncer de estómago en el 2022.

En el 2017, Toby Keith se presentó para Donald Trump, expresidente de los Estados Unidos, durante una celebración en el Lincoln Memorial de Washington. (BRENDAN SMIALOWSKI/AFP)

Según la misma publicación, Keith “luchó su batalla con gracia y valentía”, por lo que también pidieron respetar la “privacidad de la familia en este momento”.

Después de revelar su diagnóstico, el artista ofreció dos espectáculos en el recinto Park MGM en las Vegas, Estados Unidos, durante diciembre del 2023. En ese entonces, compartió un video en YouTube en el que se dirigía a sus fanáticos.

Además de comentar que estaba luchando contra el cáncer, añadió que anteriormente padeció de COVID-19. Sin embargo, en lugar de rendirse, decidió reunir a su banda para estos eventos que describió como una “especie de espectáculos de rehabilitación”.

“¡Hola a todos! Soy Toby Keith. Ha pasado un tiempo. Ya saben lo que he estado haciendo, he estado en esa vieja montaña rusa, pero el Todopoderoso está montando en el asiento del pasajero. Por alguna razón, me está dejando conducir, pero estamos haciendo un gran anuncio”, agregó en el video.

A lo largo de su carrera musical, Keith fue nominado en siete ocasiones a los premios Grammy. La más reciente de ellas fue en el 2011, bajo la categoría de Presentación country masculina por su sencillo Cryin’ For Me (Wayman’s Song).