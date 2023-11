Taylor Swift homenajeó a Ana, la fan que falleció previo a su concierto en Brasil

El 17 de noviembre, una tragedia empañó el concierto de Taylor Swift en Río de Janeiro, Brasil. Ana Clara Benevides, una devota seguidora de 23 años de la renombrada cantante estadounidense perdió la vida en horas de la noche luego de sufrir una descompensación debido a las elevadas temperaturas que azotaron la ciudad.

A pesar de recibir maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), un segundo paro cardiorrespiratorio durante su traslado al hospital selló su trágico destino. En un emotivo gesto, la artista rindió homenaje a Ana Clara y la totalidad del estadio se unió al lamento: “Fuiste más”.

Ana asistió al Estadio Nilton Santos de Brasil para presenciar la actuación de su ídolo musical. Como miles de fanáticos, aguardó la espera previa al espectáculo en medio de una ola de calor que afectó al país, con temperaturas superiores a los 40° grados y una sensación térmica que alcanzó los 58,5° durante esa jornada.

La joven, también atleta y estudiante de Psicología en la Universidad Federal de Rondonópolis (UFR), además de dirigir la organización deportiva universitaria Valhalla, recibió muestras de condolencias en las redes sociales tras conocerse la noticia. Los usuarios expresaron su pesar por lo acontecido, compartiendo mensajes de apoyo para sus seres queridos.

El 19 de noviembre Taylor Swift regresó a los escenarios y dedicó un sentido homenaje a Ana Benevides, que fue respaldado por la asistencia total del público. Los seguidores notaron que la artista estadounidense adaptó la letra de su canción Bigger Than The Whole Sky para rendir tributo a la joven.

Además, la trágica muerte de Ana Clara Benevides marcó su gira, por lo que llevó a la artista a compartir una carta en su perfil de Instagram.

“No puedo creer que estoy escribiendo estas palabras, pero con el corazón destrozado les digo que perdimos a una fan esta noche antes de mi show”, comenzó la intérprete de Bad Blood. Expresó la conmoción que la embargó al enterarse del fallecimiento de la joven de 23 años: “Ni siquiera puedo expresar lo devastada que estoy por esto. Hay muy poca información que tengo, además del hecho de que ella era increíblemente hermosa y muy joven”.

“Quiero decir que siento muchísimo esta pérdida y mi corazón roto va hacia su familia y amigos. Esta es la última cosa que pensé que pasaría cuando decidimos traer este tour a Brasil”, concluyó.

