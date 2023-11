Sylvester Stallone revela en su nuevo documental ‘Sly’ que se ‘marchita’

La primera escena de Sly, el documental que se estrenó el 3 de noviembre en Netflix y sirve como retrospectiva en primera persona de Sylvester Stallone, muestra a su protagonista de pie, imponente, en su residencia. Se encuentra frente a un amplio ventanal, con una pared llena de fotografías a sus espaldas. Un poco más allá, se hallan trofeos y recuerdos de una carrera cinematográfica que se extiende a lo largo de cinco décadas.

Bajo la dirección de Thom Zimny, conocido por su trabajo en Elvis Presley: The Searcher y Springsteen en Broadway, la película comienza de manera diferente a lo que se podría esperar de un actor de acción. Y a medida que avanza, la estrella, olvidando algunas películas y momentos de su vida, como sus matrimonios con las actrices Sasha Czack y Brigitte Nielsen, la trágica pérdida de su hijo Cole, las acusaciones de abuso, y películas como The Party at Kitty and Stud’s o Cobra, profundiza en sus pesares, su relación con su padre y la implacable marcha del tiempo.

“Puedo sentir que me marchito, me seco”, dice Stallone mientras un ejército de empacadores guarda sus guiones encuadernados, sus figuras de acción, estatuas y recuerdos cinematográficos. Su casa, casi un museo dedicado a su persona y personajes, comienza a vaciarse para dar paso a la nueva etapa de Stallone, quien abandona su residencia en Los Ángeles en busca de nuevas aventuras en Nueva York, la ciudad que lo vio nacer.

Sylvester Stallone revela parte de su vida en su nuevo documental

El documental se sumerge en momentos de autoanálisis, sorprendiendo a aquellos espectadores que suelen asociar a Stallone más con sus músculos que con su sensibilidad. Este actor, creador de tres franquicias de acción exitosas (Rocky, Rambo y Los mercenarios), recibe uno de los mayores elogios de su eterno rival y amigo, Arnold Schwarzenegger, lo cual se destaca en la película.

A lo largo de la hora y media de duración, figuras como Talia Shire, la inolvidable Adrian de Rocky, su amigo Henry Winkler y el cineasta Quentin Tarantino, comparten sus perspectivas. Sin embargo, al revisar sus trabajos más emblemáticos, Rocky y Rambo: primera sangre, surgen los motivos personales que sirvieron de base para estas historias, reflejando la relación con su padre, la sensación de marginación y la lucha con la fama.

Aunque Sly ofrece una visión parcial de su vida, mostrando los hechos desde su perspectiva, no pretende ser una biografía definitiva del actor, sino una manera de narrar la vida de una estrella.

El documental también reserva espacio para momentos íntimos, revelando detalles de su niñez, su separación de los padres, su breve carrera como jugador de polo, y cómo enfrentaba el frío al dormir en plazas y bibliotecas durante sus inicios.

Se exploran sus primeros pasos como actor y su amistad con Henry Winkler, quien lo albergó brevemente en Los Ángeles. A los tres días Stallone ya había encontrado un “basurero” en el Valle, “a una calle de Balboa Blvd”, comenta Stallone.

El origen de Rocky y el surgimiento de la otra gran saga, Rambo, se narran en detalle. Stallone comparte que le ofrecieron $265.000 dólares (unos ₡140 millones de colones) para no protagonizar Rocky, su obra cumbre, pero se mantuvo firme, y de la noche a la mañana, la película lo convirtió en una estrella.

Sylvester Stallone estrenó su documental 'Sly' en la plataforma de 'streaming' Netflix el 3 de noviembre.

Para la película de Rambo, Stallone se reunió con veteranos de Vietnam para crear el personaje, quienes compartieron historias que influyeron en la trama. Además, ajustó el final para ofrecer esperanza a los veteranos de Vietnam, mostrando así otra faceta de su personalidad.

“Le dije al director, esto no es bueno. No quiero que todos los veteranos de Vietnam vean esta película y se den cuenta de que no hay ninguna esperanza”, afirma el actor. “Todo eso es parte del retrato de Sly”, señaló el actor.

Con logros, fracasos, luces y sombras, Stallone forjó su propio camino. Verlo vulnerable, anciano y sincero en un documental sobre su vida no disminuye su estatus de estrella de Hollywood; más bien, lo humaniza.

Una vida y una familia detrás de su reality

Además de una carrera exitosa, Sylvester Stallone es el protagonista de un reality disponible en la plataforma de streaming Paramount+.

The Family Stallone es el título de la serie donde el nominado al Oscar, junto a su esposa Flavin Stallone y sus hijas Sophia, Sistine y Scarlet, muestra aspectos de su vida hogareña.

La serie, que se convirtió en un éxito apenas una semana después de su estreno en mayo, explora no solo la vida en el hogar de Stallone sino también la empresa de cuidado corporal de su esposa. Se sigue el viaje de sus hijas en busca de su identidad, con la participación de figuras como Dolph Lundgren o Al Pacino. Paramount+ anunció una segunda temporada de la serie tras su éxito inicial.

