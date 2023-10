Murió Burt Young, el inolvidable Paulie en las películas de ‘Rocky’

El actor Burt Young, recordado por encarnar a Paulie -el cuñado de Rocky Balboa en la icónica saga de películas de Sylvester Stallone- falleció a los 83 años.

El intérprete, que en aquel primer filme de la saga se ganó el corazón del público por su carisma, logró por este trabajo una nominación al Óscar en la categoría mejor actor de reparto, en 1977.

Aunque hasta ahora se da a conocer la noticia, el fallecimiento de Burt Young se produjo el 8 de octubre en Los Ángeles, según informó su hija Anne Morea Steingieser a The New York Times. No se aclararon las razones de su deceso.

A lo largo de su prolífica carrera, Young participó en más de 160 películas y programas de televisión.

Sylvester Stallone hizo una gran amistad con Burt Young, quien encarnó a su cuñado en la franquicia 'Rocky'. Foto: Imdb

En un comunicado sobre su deceso, su representante, Lynda Bensky, describió a Young como un actor de un rango emocional asombroso. “Podía hacerte llorar y asustarte hasta la médula, pero la verdadera profundidad que experimenté era la conmovedora poesía de su alma. Eso era lo que lo hacía especial”, expresó.

Un actor irresistible

Dentro de su trayectoria, sin duda, el personaje más emblemático de Young fue el de Paulie, el mejor amigo de Rocky Balboa. Su buena actuación en esa película le valió seguir interpretando el papel en todas las películas de la saga hasta Rocky Balboa, en el 2006.

En el 2009, Young reveló que fue el único actor del elenco de Rocky que no tuvo que hacer una audición. Sylvester Stallone lo vio en los estudios de MGM y le dijo a este exmarine estadounidense que debía estar en la película.

Se dice que Burt Young siempre se mantuvo como una persona humilde, a pesar de la fama. Foto: WikiCommons

“Sabía que el guion tenía la prosa más sincera que había leído”, comentó Youngen una entrevista a People, en el 2009.

“Stallone no solo es un adicto al trabajo, sino un genio que siempre mira tres años hacia el futuro. Tiene un verdadero ojo para lo que está sucediendo en el mundo”, dijo en esa ocasión.

Young, quien fue boxeador profesional antes de estudiar actuación bajo la tutela de Lee Strasberg, comenzó su carrera en el cine y la televisión en 1969.

Antes de Rocky, protagonizó películas junto a James Caan como Cinderella Liberty (1973), The Gambler (1975) y The Killer Elite (1975). Además de su participación en las películas de Rocky, Young también destacó en Once Upon a Time in America (1984), y participó en episodios de populares series como MAS*H, Beretta, Miami Vice, Columbo, The Sopranos y Russian Doll.