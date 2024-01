Sobrino de Ricky Martin solicita la renuncia inmediata de su abogado

Dennis Martín Sánchez, quien enfrenta una demanda interpuesta por su tío, el cantante puertorriqueño Ricky Martín, presentó una solicitud al magistrado para que su abogado, el licenciado Michael Corona, renuncie de manera inmediata.

Ricky Martin habría solicitado una orden de protección en noviembre del 2023 contra su sobrino, Dennis Martín Sánchez, alegando conducta acosadora.

La petición de Dennis se realizó a escasas dos semanas de la próxima vista de estatus en el Tribunal de San Juan, Puerto Rico, destinada al descubrimiento de pruebas relacionadas con la demanda presentada por Ricky.

“Honorable Juez, mediante esta moción le solicito la renuncia inmediata del Lcdo. Michael Corona por un rompimiento insanable de confianza en nuestra relación abogado-cliente. Por otro lado, le solicito la extensión del descubrimiento de prueba escrito que vence el próximo 16 de enero, para que mi próxima representación legal pueda usarlo con efectividad”, expresa la moción presentada por la parte demandada en la mañana del lunes 8 de enero ante el juez Arnaldo Castro Callejo.

En caso de ser aprobada por el magistrado, el sobrino de Ricky Martín contará con un plazo máximo de 30 días para conseguir un nuevo representante legal.

Es relevante señalar que, luego de una postergación el 18 de diciembre del 2023, las partes involucradas tienen hasta el próximo 16 de enero para presentar las declaraciones juradas y concluir el proceso de descubrimiento de pruebas relacionado con la cuantiosa demanda civil por extorsión y acoso presentada por el artista boricua.

En esa ocasión, el magistrado expresó inquietudes durante la audiencia, manifestando su preocupación acerca de la división del proceso de descubrimiento de pruebas.

“Yo no tengo problema alguno en ser flexible en cuanto al descubrimiento, pero me están enviando interrogatorios, interrogatorios suplementarios, requerimientos de admisiones. Se está fraccionando una serie de trabajos que en términos de la economía debieron ser atendidos en un asunto. Igual en cuanto a las órdenes. Yo les he atendido todas las solicitudes de órdenes relativamente rápido, pero me parece que tienen que identificar en cuanto al descubrimiento de prueba escrito qué es lo que se va porque no podemos que cada vez que reciba una contestación enviar un interrogatorio nuevo”, señaló Castro Callejo durante la audiencia previa.

Por otro lado, la fecha límite para la conclusión del descubrimiento de pruebas se fijó para el 28 de junio, mientras que el 27 de agosto, a la 1:30 p.m., se llevará a cabo una audiencia presencial para discutirlo junto con las declaraciones juradas.

La controversia legal se desencadenó en julio del 2022, cuando se otorgó a Sánchez Martín una orden de protección por violencia doméstica contra su tío, la cual fue retirada ese mismo mes a solicitud del joven. Posteriormente, la justicia concedió a Ricky Martín una orden de protección por acoso contra su sobrino, prorrogada por un año en noviembre del 2023.

Esta medida prohíbe a Sánchez Martín “abstenerse de acosar, perseguir, intimidar, amenazar o de cualquier otra forma interferir con la parte peticionaria o con miembros de su familia, así como a no acercarse a su hogar o al de sus familiares y a no contactarlo por vía telefónica, correo electrónico o redes sociales”.

Más adelante, en setiembre del 2023, Sánchez Martín presentó una denuncia por agresión sexual contra su tío, pero en octubre, un tribunal negó la orden de protección solicitada.

Dos meses después, el licenciado Corona informó sobre la presentación de una denuncia ante el Departamento de Policía de Nueva York para investigar los presuntos abusos sexuales sufridos por Sánchez Martín por parte de su tío en el Teatro Marquis de Nueva York, durante la presentación de la obra Evita. Hasta el momento, se desconoce el estado de dicha investigación en Nueva York.

