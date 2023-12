Fiscalía no formulará cargos contra Ricky Martin tras denuncias de su sobrino

La Fiscalía de San Juan, en Puerto Rico, informó este viernes que no presentará cargos contra el reconocido cantante Enrique Martin Morales, más conocido como Ricky Martin, respecto a la denuncia de agresión sexual realizada por su sobrino, Dennis Yadiel Sánchez Martin, en setiembre del año pasado.

“La prueba recabada por la Policía y el Ministerio Público durante la investigación es inconsistente con las alegaciones y no respalda las imputaciones. Ante esto, la Fiscalía de San Juan no puede iniciar un proceso criminal en el tribunal”, indicó el Departamento de Justicia a través de un comunicado escrito.

La contienda legal entre Martin Morales y Sánchez Martin se inició el 1°. de julio de 2022, cuando el sobrino presentó una denuncia ante el Negociado de la Policía bajo el amparo de la Ley 54 de Violencia Doméstica y solicitó una orden de protección exparte. Ese mismo día, la jueza Raiza Cajigas Campbell emitió dicha orden a favor de Martin Morales.

No obstante, Sánchez Martin retiró su solicitud de extender la orden de protección en una audiencia celebrada el 21 de julio de 2022. Posteriormente, el 7 de setiembre de 2022, Martin Morales interpuso una demanda por extorsión, persecución maliciosa, abuso de derecho y daños y perjuicios contra Sánchez Martin, quien había presentado una segunda denuncia por agresión sexual contra el artista una semana antes.

En agosto de este año, mientras el reconocido artista puertorriqueño se encontraba de gira con “Ricky Martin Sinfónico” en varias partes del mundo, anunció su divorcio del artista sirio Jwan Yosef, después de seis años de matrimonio, al mismo tiempo que enfrentaba la demanda civil de su sobrino.

En una entrevista con la periodista Lourdes Collazo de Telenoticias, realizada desde Marbella, España, donde se encontraba en ese momento, el intérprete de “Lo mejor de mi vida eres tú” abordó estos temas.

La prueba recopilada por la Policía y el Ministerio Público se considera inconsistente con las alegaciones del sobrino contra Ricky Martin, lo que llevó a la Fiscalía de San Juan a no proceder con un proceso criminal en el tribunal. (Chris Pizzello/Chris Pizzello/Invision/AP)

Ricky Martin expresó su creencia en el matrimonio, su gusto por sentirse enamorado y su disposición a no cerrar las puertas al amor.

“Tengo 39 años en esto, yo estoy curado de espanto. A mí, mi preocupación es mi madre; mi preocupación es mi papá, que tiene su condición; mis hijos que están expuestos a todo esto, escuchando mentiras, porque son mentiras”, destacó.

“Yo he vivido transparente durante muchos años. Siempre digo, ‘¿qué tú quieres saber de mí, pregúntame, porque yo te contesto’, pero cuando por mentiras ya tengo que traer a los abogados para que me defiendan, porque esto ya se cruzó una raya, insisto, yo vuelvo al dolor que pasa mi madre, al dolor por el cual pasa mi padre, mis hermanos y mis hijos. Insisto, la mentira, ahí es que me frustro un poco”, detalló Martin.

El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece ‘La Nación’, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.