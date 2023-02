Sam Smith se roba las miradas tras aparecer en látex en los Brit Awards

Más que de los ganadores de los Brit Awards, la conversación en torno a la gala de premios ha estado redireccionada hacia una sola figura.

Sam Smith, quien es popular por temas como Stay With Me, Money in my Mind y Unholy, apareció con un particular traje de látex negro, donde llamó la atención desde que apareció en la alfombra roja del evento, efectuado en el icónico 02 Arena de Londres.

El diseñador indio Hari Krishnan (mejor conocido como Harri) creó el particular atuendo que Smith lució, en el que tenía sus piernas y brazos abombados, como si estuviese dentro de un gran globo negro.

Este traje negro de látex de Sam Smith sorprendió al planeta entero y su imagen se viralizó. (AFP )

Muchas críticas han aparecido en su contra. Marcas como HighSnobiety tomaron con humor el atuendo y publicaron “tengan cuidado de no dar objetos punzantes a Sam Smith”.

Otros internautas en Twitter han escrito mensajes como: “Alguien está desesperado por llamar la atención... Honestamente, Sam Smith es la persona que más busca llamar la atención que he visto en mi vida. Realmente, ahora se está volviendo aburrido”, replicó el medio NDTV.

Sam Smith posó para la prensa con este particular atuendo de alta costura del diseñador Harri. (AFP )

Previo a los Brit Awards, Smith también había levantado polémica por su aparición en los Grammy 2023. En esa oportunidad, el cantante apareció con la cantante Kim Petras con un vestido rojo brillante de Valentino, guantes a juego, un sombrero de copa con velo y un bastón brillante.

Ambos presentaron el tema Unholy en un escenario cargado de fuego y Smith cantó con un sombrero con cachos.

El dúo recibió una reacción violenta por parte de sectores conservadores quienes aseguran que su actuación fue “satánica”, especialmente a raíz de los comentarios que emitió en Twitter el político estadounidense Ted Cruz, quien tachó el show de “malvado”.