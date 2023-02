¿Por qué el discurso de Harry Styles fue criticado en los Grammys 2023?

Harry Styles se convirtió en el máximo ganador de los Grammys al llevarse a casa dos estatuillas. (EMMA MCINTYRE/Getty Images via AFP)

En la últimas horas el nombre de Harry Styles se convirtió en tendencia en las redes sociales y aunque el motivo sí está relacionado con su triunfo en la pasada entrega de los Grammys, no deja muy bien parado al cantante, pues algunos internautas lo acusan de pertenecer al sector privilegiado del espectáculo.

Styles se convirtió en el máximo ganador de la noche al llevarse a casa dos estatuillas, una de ellas por Mejor interpretación pop solista y la otra, la más codiciada, por Álbum del año; sin embargo, lo que llamó la atención de los espectadores fue el discurso que el británico pronunció en el escenario y que le costó fuertes críticas.

“En noches como esta, obviamente es muy importante para nosotros recordar que no hay tal cosa como ‘mejor’ en la música”, inició Harry, pero lo que causó tremenda polémica fue que, inmediatamente después, el artista aseguró que cosas así no suelen sucederle a gente como él: “Estoy muy, muy agradecido. Esto no le sucede a personas como yo muy a menudo”, agregó.

Harry Styles ganó el Grammy más codiciado: ¿quién es la adulta mayor que se lo entregó?

Estas palabras bastaron para que varios usuarios arremetieran en su contra y aseguraran que este tipo de cosas le pasan todo el tiempo a gente como él, pues aunque nadie niega su esfuerzo y trabajo, según los usuarios de redes sociales, el artista goza de ciertos privilegios en la sociedad.

“Bebé, está chido tu esfuerzo y tu música, pero literal eres blanco, joven, de buen ver, le guiñas a público hetero y queer. Totalmente ese tipo de cosas le pasa a gente como tú”.

“No le dará pena a Harry Styles decir en su discurso ‘esto no le pasa a gente cómo yo’, siendo un hombre, blanco y de clase alta”. “Tengo sentimiento encontrados con el speech de Harry Styles”. “Amanecí pensando en lo que dijo Harry con ‘gente como yo’ ¿hombre? ¿Blanco? ¿De país desarrollado? ¿Anglo parlante? ¿Cantante de pop?”.

“Decir que personas como él no acceden a esos premios, cuando es hombre, blanco y europeo. Eso ya fue el colmo”, son sólo algunos de los comentarios que le “llovieron” en Twitter.

Mientras que otros usuarios, fueron mucho más allá y además de a Styles, criticaron a La Academia de grabación, pues recordaron que en toda su historia solo 11 artistas afroamericanos lograron conseguir el preciado reconocimiento que se llevó el británico: “Decir ‘esto no le sucede a la gente como yo muy a menudo’ cuando una mujer negra no ha ganado ese premio desde 1999 es una locura”, escribió Sam Sanders, experiodista de NPR.

Jajajaja Harry Styles ce mamut



Bebé, está chido tu esfuerzo y tu música, pero literal eres blanco, delgado, joven, de buen ver, le guiñas a público hetero y queer. Totalmente ese tipo de cosas le pasa a gente como tú.pic.twitter.com/71tFTim5MT — Láurel Miranda (@laurelyeye) February 6, 2023

Amanecí pensando en lo que dijo Harry Styles al ganar el Grammy: “esto no le pasa seguido a gente como yo”.



¿Hombre? ¿Blanco? ¿De país desarrollado? ¿Anglo parlante? ¿Cantante de pop?



🫠 — N I K O 7 7 I N A (@zorroymachete) February 6, 2023

No le dará pena a harry Styles decir en su discurso "esto no le pasa seguido a gente cómo yo" siendo un hombre cis-hetero blanco, de clase alta y hegemónico? Ya ni Sam Smith y Kim Petras pic.twitter.com/ox5UROblUd — Angel Dollanganger (@_for_angels) February 6, 2023

Fans salen en su defensa Copiado!

Si bien las críticas en contra del exOne Direction no pararon, incluso algunos usuarios pidieron “cancelarlo”, los seguidores del intérprete de Golden salieron a su defensa, explicando que sus palabras habrían sido sacadas de contexto y que a lo que en realidad se refería era a su origen, pues recordemos que antes de ser una superestrella internacional, Harry era panadero.

Harry inició su carrera en el 2010 cuando se presentó a una audición para participar en el reality show X Factor de la televisión inglesa, aunque no logró ganar como solista, uno de los jueces del programa, Simon Cowell, lo llamó para que junto con otros cuatro adolescentes formaran una de las boyband más importantes de los últimos tiempos: One Direction.

Según contó el propio artista, terminó la escuela a los 16 años y luego se dedicó a trabajar en una panadería de su pueblo natal por falta de recursos, algo que sus fans destacaron. Hasta el momento ni el cantante ni su equipo se pronunciaron al respecto.

Bad Bunny podía hacer historia... pero Harry Styles no lo dejó

El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece ‘La Nación’, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.