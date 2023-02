Bad Bunny pudo hacer historia... pero Harry Styles no lo dejó

Tras un 2022 muy exitoso, Un verano sin ti parecía encaminado a ganar la categoría Álbum del año en la edición número 65 de los premios Grammy. De hecho, ya muchos lo daban por un hecho; sin embago, Harry Styles apareció para aguar la fiesta.

El ex One Direction y su más reciente producción discográfica Harry’s House, le arrebataron la codiciada estatuilla al reguetonero puertorriqueño y, de esta manera, el intéprete de As It Was se convirtió en el gran ganador de la noche.

Sin embargo, no todo fue tan malo para Benito Martínez Ocasio, pues sí logró llevarse a casa la estatuilla a Mejor álbum de música urbana, por la misma producción discográfica.

Bad Bunny fue el artista encargado de la presentación de apertura de los premios Grammy. (Tomada de Facebook)

Además, Bad Bunny pasará a la historia al convertirse en el primer artista, en los 65 años de historia de los Grammy anglosajones, en grabar un disco completamente en español y ser nominado dentro de la categoría Álbum del año.

Este mismo premio también lo disputaban Beyoncé, Adele y Kendrick Lamar.

Un verano sin ti le dio muchas alegrías a Bad Bunny a lo largo del 2022, considerado su año dorado. Con este disco, el Conejo Malo se colocó en el primer puesto en la categoría de álbumes más reproducidos a nivel mundial de Spotify.

Asimismo, la producción discográfica se ubicó dentro del listado Billboard 200 Álbumes, además de que 22 de los 23 temas que forman parte de Un verano sin ti debutaron en el Hot 100 al mismo tiempo que se lanzó el álbum.

Bad Bunny es el artista del 2022... le guste a quien le guste

Por otro lado, a inicios de noviembre del año anterior, Apple Music designó a Bad Bunny como el artista del año de su plataforma de música. En un comunicado, la compañía detalla que este es un “reconocimiento a la excelencia artística del músico y su influencia en la cultura global en 2022″.

Una de las principales razones de esta designación es el hecho de que su álbum Un Verano Sin Ti fue el más escuchado en su plataforma y que “ahora es el álbum latino más grande de todos los tiempos”.

Finalmente, la prestigiosa revista estadounidense Time escogió Tití me preguntó, parte de Un verano sin ti, como el tema musical más importante de este 2022.

“Es su joya en la corona. Una exuberancia bulliciosa que hace sonar los parlantes y se enrolla con fuerza. Tití me preguntó es mucho más que su pura brillantez sonora: si bien los primeros dos versos muestran a Bad Bunny interpretando al chico despreocupado, finalmente confiesa que todo es un escudo para su fragilidad emocional”, detalló Time en aquel momento.