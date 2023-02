Harry Styles ganó el Grammy más codiciado: ¿quién es la adulta mayor que se lo entregó?

El momento en el que Harry Styles ganó el Grammy a Álbum del año fue sin duda uno de los más emocionantes de la noche y no precisamente por la estrella británica.

La que se robó el show en ese momento fue Reina, una bisabuelita de 78 años quien es una de las mayores fans del intérprete de As It Was.

Antes de presentar los nominados en esa categoría, en la que figuraban nombres como Adele, Beyoncé y Bad Bunny, el presentador de la gala Trevor Noah invitó a diferentes fans de los nominados al escenario y, posteriormente, cuando abrió la tarjeta con el nombre del ganador, el comediante se acercó a la señora y le pidió que dijera quién era el ganador.

Cuando ganó el Grammy a mejor Álbum del año, Harry Styles abrazó y brincó con Reina. (Captura)

Entre el nerviosismo y la emoción la señora pronunció el nombre de su ídolo al tiempo que comenzó a brincar y a gritar; mientras tanto, un Harry incrédulo trataba de contener su sorpresa abajo del escenario.

Reina permanecía en el escenario, ahora con el gramófono entre sus manos, esperando que el ex One Direction, de 29 años, subiera al escenario. Luego lo corrió a abrazar. Él sabía que festejaba con la persona correcta, una de sus mayores admiradoras.

Bad Bunny podía hacer historia... pero Harry Styles no lo dejó

Luego de que ella le diera su estatuilla, Harry pronunció unas palabras de agradecimiento. Posteriormente se volteó donde estaba la señora y le hizo señas para que chocaran los puños de sus manos, a modo de celebración.

Reina es una abuelita originaria de Ontario, Canadá y, de acuerdo con el diario Mirror, “en un video pregrabado, la nieta de Reina dijo que la señora de 78 años era la fan número uno de Harry” y que incluso “habían volado a Los Ángeles para verlo en un concierto”.

Harry Styles ganó dos Grammy en la edición número 65 de la gala. (FREDERIC J. BROWN/AFP)

Tras el agradable momento en los Grammy, el medio canadiense Sundury.com dijo que la señora expresó cómo se sentía a un medio local.

“Mi corazón está tan lleno que, probablemente, ni siquiera dormiré durante las próximas tres noches. Siempre supe que ganaría, en mi corazón, y quería decirle qué gran persona es, qué gran compositor es y que se merece todos los elogios que recibe”, habría dicho la señora.