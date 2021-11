Roberto Carlos dejó botado su Audi de $500 mil porque no tenía gasolina

🚗 'CALHAMBEQUE' SEM GASOLINA | Roberto Carlos ficou parado com seu Audi R8 Spyder numa rua da Urca, zona sul do Rio, nesta segunda (22). O carro enguiçou por falta de gasolina quando o Rei estava a caminho do ensaio de seu especial de fim de ano. Leia em: https://t.co/pCzQlvXGnR pic.twitter.com/wI2G73wLmy