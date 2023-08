Riley Reid y su cambio de vida: de actriz porno a empresaria y diseñadora de modas

La exactriz porno Riley Reid, quien aún sigue siendo una de las modelos más buscadas en la web, ha querido dar un giro en su carrera.

Este año, luego de su recuperación tras el embarazo y su retirada de la industria para adultos, Reid ha emergido como una exitosa empresaria, dando vida a diversas empresas.

Tras su decisión de abandonar la industria XXX en el 2022, Riley Reid no solo dejó atrás una parte de su pasado, sino que también encaró nuevos desafíos.

Una de las empresas que ha logrado construir con éxito ha sido Ash Agency, una agencia de mercadeo dedicada a apoyar a creadores de contenido en el mundo digital. Reid, que experimentó de primera mano los desafíos de la autopromoción en línea, ahora ayuda a otros a maximizar su presencia en redes sociales y a conectarse con su audiencia.

La propia Reid se ha encargado de modelar algunas de las prendas que vende en su tienda virtual. Foto: Instagram

Otro de los proyectos que ha asumido Reid está orientando hacia el mundo de la moda. Ella fundó Eighteen Plus Clothing, una línea de ropa que refleja su estilo personal, donde vende lentes de sol, gorras, suéters y camisetas.

Pero allí no acaba todo. Este mismo agosto, Reid anunció la creación de Pop Star Labs, un suplemento destinado a combatir la eyaculación retrógrada. “Para lograr mejores orgasmos y una mayor seguridad en la cama”, escribió Reid en su Instagram al anunciar el producto.

Reid debutó en el porno en el 2009 y grabó cerca de 400 videos que circulan en la web. Ella ha expresado, a través de sus redes sociales, que no recibe remuneración por la cantidad de vistas que generan esos contenidos.

Con la llegada de su hija en el 2022, Reid decidió finalmente dejar este negocio atrás, en especial porque ha confesado que ser parte de la industria porno destrozó sus relaciones familiares.

“Mi madre estuvo de acuerdo al principio y me permitió que hiciera lo que quisiera”, contó la actriz en una entrevista, replicada por el diario La República de Perú.

Estas son algunas de las postales que ha compartido Riley Reid sobre su vida como madre. Foto: Captura de pantalla

“Creo que para mí fue positivo el hecho de que me concediera libertad y no fuera autoritaria, pero con el paso del tiempo y a medida que me fui haciendo más y más famosa, empecé a sentir cierto recelo por su parte. Además, como ganaba mucho dinero que yo le daba sin problema, nuestra relación se fue haciendo cada vez más tóxica”, relató.

Reid contó que, actualmente, apenas habla con su madre y que la relación con su papá es igual de difícil. Asegura que cada vez que trata de conciliar una cita con él, su progenitor acaba cancelándole.

“No tengo permitido hacerle visitas porque a su mujer, mi madrastra, no le gusta que haya sido actriz de cine para adultos. Cuando le ofrezco hacer un plan, como ir a tomar un café o a desayunar, él me dice que no quiere que le vean en público conmigo. Es muy doloroso para mí”, dijo en esa misma entrevista.

A comienzos del 2022, Pasha Patkuns y Riley Reid contrajeron matrimonio. Foto: Instagram

Ante su salida en la industria porno, y tras formar una familia, Reid ha expresado en sus redes sociales que se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida.

En Instagram es habitual verla compartir fotos de su pequeña hija y de su pareja Pasha Petkuns, con quien suele aparecer abrazada y declarándole su amor.