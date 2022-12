Riley Reid y su nueva vida: dejó el porno y es una feliz madre

Riley Reid no ha tenido reparo en reconocer que vive una de sus mejores etapas, tras pausar su carrera como actriz porno.

La otrora estudiante de psicología dejó sus estudios y se volcó a la industria XXX durante más de una década, pero este año laactriz estadounidense decidió dar un giro radical en su vida.

“Estoy casada, tuve un bebé y cumplo 31 años hoy”, anunció Reid en su cuenta personal de Twitter, el pasado julio.

Estas son algunas de las postales que ha compartido Riley Reid en Instagram sobre su vida como madre. Foto: Captura de pantalla

La noticia la dio tras meses de silencio y de ausencia de las redes sociales. En simultáneo, anunció que dejaría su carrera en la industria pornográfica, en la que se había posicionado como una de las actrices más buscadas por internautas de todo el mundo.

Reid debutó en el porno en el 2009 y, desde entonces grabó más de 1400 videos que circulan en la web.

Con la llegada de su hija, todo eso parece haber quedado atrás, en especial porque ha confesado que ser parte de la industria porno destrozó sus relaciones familiares.

Riley Reid, nacida en Florida, Estados Unidos, tiene 31 años. Foto: IG

“Mi madre estuvo de acuerdo al principio y me permitió que hiciera lo que quisiera”, contó la actriz en una entrevista replicada por el diario La República de Perú.

“Creo que para mí fue positivo el hecho de que me concediera libertad y no fuera autoritaria, pero con el paso del tiempo y a medida que me fui haciendo más y más famosa, empecé a sentir cierto recelo por su parte. Además, como ganaba mucho dinero que yo le daba sin problema, nuestra relación se fue haciendo cada vez más tóxica”, relató.

Reid contó que apenas habla con su madre actualmente y que la relación con su papá es igual de difícil y, cada vez que trata de conciliar una cita con él, su progenitor acaba cancelándole.

“No tengo permitido hacerle visitas porque a su mujer, mi madrastra, no le gusta que sea actriz de cine para adultos. Cuando le ofrezco hacer un plan, como ir a tomar un café o a desayunar, él me dice que no quiere que le vean en público conmigo. Es muy doloroso para mí”, dijo en esa misma entrevista.

Ante la pausa que ha tomado en la industria, y tras formar una familia, Reid ha expresado en sus redes sociales que se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida.

A comienzos de este año, Pasha Petkuns y Riley Reid contrajeron matrimonio. Foto: IG

En Instagram es habitual verla compartir fotos de su pequeña hija quien crece con el amor de ella y de su pareja Pasha Petkuns, con quien suele aparecer abrazada y declarándole su amor.

Tras todos los daños emocionales que le implicó dedicarse a la industria XXX, Reid dice valorar mucho el amor que comparte con Petkuns pues, desde que ganó popularidad en la porno, asegura no haber tenido una “relación real con nadie”.

“Cuando la gente me pregunta si les recomiendo dedicarse al porno, les digo tajantemente que no”, dijo en la misma entrevista replicada por La República. “Te hace la vida demasiado difícil, tanto la relación con tus parejas, con tu familia y con tu propia intimidad. Esta profesión tiene muchas cosas negativas, y solo podrías llevarla bien si fueras una persona fuerte”, reveló.