Residente publica nuevo y más fuerte video contra J Balvin: estas son las frases más aniquiladoras

Residente grabó un nuevo video en el que arremete contra J Balvin y habla de supuestas situaciones y hasta de realidades que van más allá de lo que vemos en las redes sociales. El puertorriqueño, quien esta misma semana compartió una grabación en la que respondía al colombiano que incitaba a boicotear los Latin Grammy, dijo mucho más este sábado 2.

Residente publicó un Instagram TV de más de cinco minutos como respuesta al lanzamiento de la nueva línea de productos que Balvin anunció recientemente y que tienen temática de hot dogs, tema sensible, pues en el primer video Residente le dijo que su música era similar a un carrito de perros calientes.

“Te explico, para que entiendas: tu música es como si fuera un carrito de hot dogs, que a mucha gente le puede gustar o a casi todo el mundo, pero cuando esa gente quiere comer bien se van a un restaurante y ese restaurante es el que se gana las estrellas Michelín”, dijo en un video que publicó el 29 de setiembre y luego borró, supuestamente por petición de Balvin.

Antes del lanzamiento de la línea de productos en los que Balvin ofrece gorras, bolsos y sudaderas, el colombiano también había subido una foto junto a un puesto de hot dogs para anunciar el remix de Sal y perrea, junto a Sech y Daddy Yankee.

Las frases más demoledoras del nuevo video

En la nueva grabación, compartida la noche de este sábado 2 de octubre, Residente se le va al cuerpo a Balvin y revela cómo supuestamente el intérprete colombiano le pidió llorando que borrara el primer video, luego lo acusa de falso porque tras esa llamada el colombiano le escribió en Instagram: “Respeto tu opinión”.

Además, detalla que el mensaje que José compartió en sus redes durante las protestas en Colombia lo escribió él y que Balvin lo copió textual.

Tras 16 horas de la publicación del nuevo video, Balvin, conocido por temas como Qué más pues y Mi gente, no se ha referido al tema.

Residente J Balvin La polémica entre Residente y J Balvin tiene un nuevo capítulo luego de que el puertorriqueño publicara un nuevo video. Foto: Archivo (Archivo)

“Jose, vi que subiste un merch, así como si fueras el más capo. Me interesa que la gente sepa el tipo de persona que tú eres. No te (asustes) porque no te voy a tirar, porque lo hablamos y yo soy un hombre de palabra a diferencia de ti”, inicia el video.

Luego, el intérprete de Ojos color sol continúa: “Primero dile a tu viejo, que en vez de estar comparándote con el economista Peter Ducker, o como se llame, como si fueras un genio de la economía, dile que te enseñe valores, porque no todo en la vida es negocio. No todo en la vida es dinero. Es importante el dinero, hace falta... Pero no todo es eso, también existe la honestidad, la lealtad”, aseveró y agregó que Balvin no tuvo lealtad ni con Juanes ni con Rebeca León después de que “le treparon la carrera al cielo”.

Sosteniendo su celular con una mano y haciendo movimientos con la otra mientras habla, le dice al artista urbano que está en los códigos de la calle “hablar de frente y tener compasión con los demás”.

“Esa misma compasión que tuve cuando me llamaste llorando el día que subí el video y que me pediste que por favor lo bajara. Lo bajé cabrón, terminaste llamando a todo el mundo para que me buscara. Me dejaste como ocho mensajes por WhatsApp diciéndome falso y por las redes me escribiste ‘respeto tu opinión’. Cabrón, qué más falso que escribirme una pendejada por WhatsApp y frente la gente hacerte el más bueno”.

“Mi hermano, yo soy el mismo por las redes que frente tuyo, con mis mil errores, con mis impulsividades que me meten a cada rato en problemas, pero por lo menos soy real, soy yo, soy honesto, una sola persona, no 20 personas distintas como tú, cabrón. Quedamos en que tú borrabas el disparate que escribiste (los tweets en los que dijo que la Academia Latina de la Grabación no valoraban a los intérpretes del género urbano) y yo bajaba mi video”.

Residente habló nuevamente de los Latin Grammy: “Para las personas que dicen que José dio su opinión, él no la dio únicamente, hizo un llamado a una acción para boicotear el único medio masivo que tienen los artistas reales para promocionar su trabajo (...)”.

[ Residente se le va con todo a J Balvin: ‘Si los Grammy no nos valoran, ¿por qué yo tengo 31?’ ]

Estas son algunas de las frases más fuertes del mensaje de Residente

-”Tengo que admitir de corazón que tienes un solo talento: tienes el talento de no tener talento y de hacerle creer a la gente que tienes talento”.

-”Al final de la llamada decidimos no poner más nada. Entonces sales tú al otro día. Me llamas mientras estoy reunido, te digo que no puedo ahora. Y agarras y subes la foto asumiendo tu rol de vendedor de hot dogs, tú sube lo que tú quieras, pero esta va para la listita de valores de tu viejo, para que deje de pensar en el negocio y empiece a pensar en la virtud de la palabra: tú rompiste la palabra. En cambio mi padre me educó con otros principios, como por ejemplo amar a mi país por encima de todas las cosas. Compartir lo que tengo con los demás. Esa es la diferencia entre tú y yo (...)”.

-”(...) Por eso hasta yo te tuve que escribir por Instagram el único mensaje que tú dedicaste a tu país Colombia durante las manifestaciones, o sea, para que entiendan: el único mensaje que escribiste a tu país te lo escribe un puertorriqueño porque no te sale ni eso. Para colmo lo copias literal del WhatsApp, lo copias debajo de tu video y eres tan mentiroso que le pones José como si lo hubieras escrito tú. Yo pensaba que ibas a coger el mensaje y lo ibas a adaptar, pero no, lo pegaste tal cual. Tu país quemándose en llamas y tú pendiente a sacar un disco”.

-”¿De qué vale el negocio si la gente que tiene palabra no te respeta? Y si hay alguien que tenga palabra te respeta es porque solo conoce a uno de los 20 Joses. Créeme que intenté ser tu pana. Nos ayudamos mutuamente en algunos momentos, te escribí varias veces apoyándote, pero eres tan embustero y mentiroso que es imposible”.

-”Te voy a dar ideas para la franquicia de hot dogs de gratis, para que cuando la abras, la abras con orgullo. ‘Me quedé sin rimas hot dogs’. ‘El tibio de Medellín hot dogs’. ‘Te llamé llorando hot dogs’. ‘Ninguno de mis hits son míos hot dogs’. Ahí para que lo apuntes”.

Desde que publicó su video, Residente había recibido --hasta las 10 de la mañana de este domingo 3 de octubre-- más de 1 millón de me gusta y casi seis millones de reproducciones.