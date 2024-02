Residente anuncia la fecha de lanzamiento para su nuevo álbum

El cantante de rap René Pérez, reconocido como Residente, recientemente reveló la fecha de lanzamiento de su próximo álbum, el cual postergó en 2023 debido a los conflictos entre Palestina e Israel. Este trabajo verá la luz el próximo 22 de febrero bajo el título Las letras ya no importan.

Para comunicar esta noticia a sus seguidores, el artista puertorriqueño optó por una actuación junto a la actriz española Najwa Nimri, famosa por su participación en series como La casa de papel y Vis a vis, entre otras, donde ambos personifican a un paciente y una psiquiatra, respectivamente.

“Hace mucho que no salgo... No tengo los mismos ánimos que hace 20 años. Hace tiempo quiero hacer otras cosas. Quiero hacer cine, escribir un libro, quiero no tener que salir de gira, quiero estar con mi hijo mucho más, no quiero hacer entrevistas, quiero volver a dibujar, quiero hacer música por gusto no por necesidad y me quiero despedir, pero a la vez no. Entre todas las cosas que deseo, sale este disco el 22 de febrero”, compartió el cantautor en una publicación en su perfil de Instagram.

Originalmente planeado para octubre del 2023, este disco fue pospuesto por Residente debido a la situación en Palestina, así lo dio a conocer él mismo en sus redes sociales.

Las letras ya no importan marca su retorno luego de varios años sin lanzar un álbum, lo que, según sus seguidores, podría indicar una “pausa” en su carrera musical para explorar más a fondo la actuación, luego de su destacada participación en la película In the Summers, que recientemente obtuvo el Gran Premio del Jurado en la edición 40 del prestigioso festival de cine Sundance.

Por otro lado, el cantante recientemente presentó el sencillo Ron en el piso, en el que hace una introspección sobre su exitosa trayectoria musical que comenzó en el 2000.

En enero, en una entrevista con la agencia EFE, el rapero afirmó que estaba organizando una gira musical que acompañaría el lanzamiento de su nuevo álbum.

El nuevo álbum musical de Residente estará disponible a partir del próximo 22 de febrero.

