¿Qué le pasó a Maureen Salguero ‘La Tía’ en sus vacaciones?

Si usted sigue a Maureen Salguero, “La Tía”, en su cuenta de Instagram, probablemente notó que en las últimas horas publicó una historia en la que se puede ver su pierna izquierda enyesada, pero ¿qué le pasó? A continuación se lo contamos.

“La Tía” terminó su participación en las corridas de toros de Multimedios el 8 de enero, por lo que decidió tomarse unas vacaciones en Guanacaste, donde se celebran hasta el próximo 22 de enero las Fiestas de Santa Cruz. Para esa provincia se trasladó con su familia y el sábado anterior bailó “con quien se pusiera al frente” en el concierto de Grupo Niche.

No obstante, su emoción terminó con un incidente que vivió la tarde del domingo. Salguero explicó a La Nación que ese día fue con su familia a ver el atardecer a una playa de Guanacaste que tiene un mirador. “Cuando terminó el atardecer bajamos y me resbalé, me recibió el pie una piedra”, comentó la presentadora de televisión. “Iba con todo el peso del cuerpo, me quebré la tibia, el peroné y el tobillo”, aseguró.

Pero la pesadilla no terminó ahí. Luego del accidente su familia llamó al 9-1-1; sin embargo, la única ambulancia con la que contaba la zona estaba largo. “Tardaron una hora y cuarenta minutos en llegar”, aseveró Salguero.

Mientras llegaban los paramédicos sus familiares intentaron ahorrar al máximo las baterías de los celulares, pues debían iluminar el lugar. Pero la preocupación principal de “La Tía” no era que la batería de los dispositivos se agotara, sino que la marea subiera, pues si llegaba a pasar el mirador quedaría aislado.

“Nos agarró la noche, la marea estaba subiendo, pero tratamos de mantener la calma. De hecho me estaban comiendo las hormigas, pero lo que me daba miedo era una araña”, recordó Salguero. Después de la espera, la unidad de la Cruz Roja llegó y tuvieron que pedir ayuda a unas personas para poder movilizar a la mujer hasta la ambulancia, que fue estacionada a “como a 50 metros” de donde se resbaló.

A este punto a la presentadora aún le faltaban un par de horas para llegar hasta la Clínica de Santa Cruz, donde le suministraron morfina para que soportara el dolor hasta llegar al Hospital de Nicoya, donde llegó cuatro horas después de la caída.

Ahí le confirmaron a “La Tía” que sufrió una quebradura múltiple y que deberá someterse a una operación. “En el primer intento me montaron los huesos y me pusieron una férula que es la que ando ahorita”, comentó la comunicadora. “El dolor era indescriptible”, concluyó.

