¿Por qué la camiseta de Cara Delevingne es tendencia tras el Super Bowl?

El show de Rihanna durante el medio tiempo del Super Bowl 2023 fue muy esperado por sus seguidores y amigos, entre ellos, la actriz y modelo Cara Delevingne, quien llegó hasta el State Farm Stadium de Glendale (Arizona) para disfrutar de la música de “Riri” en vivo.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Cara Delevingne compartió un par de fotografías en las que aparece con una camiseta que se robó la atención de todos. Y es que, en su polo, la modelo aclaró que solo llegó a ver a Rihanna, pero el concierto era interrumpido por un juego de la NFL.

“Concierto de Rihanna interrumpido por un partido de fútbol, extraño pero lo que sea”, es el mensaje que se leía en el polo de Cara. La publicación de la modelo estuvo acompañada del mensaje: #TeamRihanna.

Regreso de Rihanna a los escenarios ‘enloqueció' redes sociales

Durante el show de medio tiempo de Rihanna, la intérprete de Barbados interpretó temas como Where Have you been, Only Girl (In the World), We Found Love, Umbrella y Rude Boy.

Con este show, Rihanna marcó su regreso a los escenarios luego de siete años de ausencia. Además, la artista se unió a la lista de intérpretes que brillaron durante el medio tiempo del Super Bowl. Antes de ella, Shakira, Jennifer López, Lady Gaga, Beyoncé, Madonna y más lo hicieron.

Super Bowl 2023: Rihanna prendió el estadio y sorprendió con su segundo embarazo

